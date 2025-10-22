Las opciones de extremos derechos para la selección argentina – rankeados

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los ojos están puestos en la selección de Argentina, que parte como gran favorita para repetir, tras haberse hecho con el título de Qatar 2022 bajo el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi, que jugarán su última justa.



Por tal motivo, el timonel debe escoger sus mejores armas, pero seguramente habrá algunas dudas debido al talento de cuna que traen varios de sus pupilos. Para eso, ‘La Scaloneta’ ha tenido varios ensayos, entre amistosos internacionales, duelos eliminatorios de la CONMEBOL y la Copa América.



De cualquier forma, aún quedan más de seis meses para el arranque del Mundial, por lo que todavía puede haber cambios dentro de la plantilla dependiendo lo que hagan cada uno de sus futbolistas en sus respectivos clubes y las próximas Fecha FIFA. No obstante, está claro que Scaloni ya tiene definidos a los que estarán en el certamen sí o sí.



Es hora de conocer a las opciones de extremos derechos que tiene La Albiceleste, rankeados:

6. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono | Franklin Jacome/GettyImages

Con 18 años, el futbolista del Real Madrid de España podría vivir su primer Mundial, aunque apenas recibió sus primeros llamados en junio del 2025.



No obstante, su experiencia con selecciones menores ha sido suficiente para mostrar su valía, pero todavía tiene medio año para acabar de convencer al estratega al tener una gran proyección a futuro.



El formado en River Plate es versátil y veloz. Ya antes, el entrenador juvenil de los Millonarios, Martín Pellegrino, lo describió como alguien capaz de jugar como enganche, mediocampista creador de juego o delantero.

5. Nico Paz

Nico Paz | Rich Storry/GettyImages

El joven de 21 años ejerce principalmente como centrocampista, pero también ha sido extremo derecho dando buenos resultados.



Apenas suma seis cotejos con la selección mayor, pero la ha representado desde la sub-20 y sub-23, así que tiene argumentos para poder ser elegido en el listado final.



Es un titular indiscutible en el Como de Italia y en la presente temporada ya cosechó cuatro goles y cuatro asistencias en siete encuentros, bastante buenos para poder convencer a Scaloni de acudir a su primer Mundial.

4. Nicolás González

Nicolás González | Franklin Jacome/GettyImages

Está cerca de lograr su revancha, ya que días antes de iniciar el Mundial de Qatar 2022 tuvo que bajarse del barco por una lesión. No obstante, sí pudo estar presente para la Copa América 2021 y 2024, saliendo bicampeón.



El atacante del Atlético de Madrid de España se desempeña principalmente como extremo izquierdo, pero no desconoce el trabajo por la banda contraria, lo que da mayores opciones al técnico.

3. Giuliano Simeone

Giuliano Simeone | Daniel Jayo/GettyImages

Con 22 años, el hijo de Diego Simeone se apunta para ser una opción latente en la posición, ya que ha estado presente en los últimos partidos oficiales, todo gracias al buen trabajo realizado en el Atlético de Madrid.



Pese a que tiene poca experiencia con La Albiceleste al vivir apenas nueve partidos con un gol, en Argentina no tienen miedo de darle proyección temprana a los futbolistas, así que probablemente lo veamos en el listado final. Del mismo modo puede aportar del otro lado de la banda.

2. Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul | Megan Briggs/GettyImages

Es otro habitual en las convocatorias del seleccionador, campeón del mundo y de la Copa América 2024.



Una de las grandes ventajas para posicionarlo como opción para la zona es que juega a lado de Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS, eso les ayudara para entenderse aún más de cara a la justa internacional.



Es cierto que su principal función es como centrocampista e interior derecho, pero también puede ubicarse como extremo derecho si el esquema lo requiere, adaptándose a las necesidades de su equipo.



También posee liderazgo y personalidad, capaz de marcar el timo del juego y organizar al medio campo.

1. Lionel Messi

Lionel Messi | Carmen Mandato/GettyImages

En los últimos partidos de su trayectoria, La Pulga se ha manifestado como mediapunta o acompañando al ‘9’, sin embargo, sus mejores instantes fueron como un extremo derecho, desde donde toma la pelota para poder encarar frente a frente a los rivales y adentrarse en el área rival.



Puede que Scaloni lo siga utilizando más adelantado, pero cuando se trata de opciones para dicha posición, el hombre del Inter Miami es el número uno, por todo lo que significa para el país.



Tras 195 compromisos con Argentina, el histórico del Barcelona ha hecho 114 goles y va por más, esperando repetir lo hecho hace cuatro años.

Más abajo y con menos probabilidades de ganarse su convocatoria con Argentina están Valentín Carboni (Génova), Matías Soulé (AS Roma), Ángel Correa (Tigres) y Paulo Dybala (AS Roma).