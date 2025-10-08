Las opciones de extremos derechos para la selección española - rankeados

La selección española se prepara para ser uno de los combinados con la etiqueta de favorito para la próxima Copa del Mundo de 2026. Ese sitial se lo da haber quedado campeón de la pasada Eurocopa, gracias a una extraordinaria generación de futbolistas jóvenes.

Luis de la Fuente es el líder de este proyecto y sabe que tiene que manejar muy bien a un grupo que sobresale por su talento pero que carece de experiencia en Mundiales. Sin embargo, España puede sorprender en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección española está en la fase final del premundial y todo indica que se clasificará sin problemas. Antes perdió la UEFA Nations League ante Portugal, pero fue una de las selecciones más completas del torneo.

La potencia de España en ataque pasa por la habilidad que tienen sus extremos. Por derecha tienen jugadores desequilibrantes, capaces de desestabilizar a cualquier defensa rival.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tiene De la Fuente para la posición de extremo derecho en el próximo Mundial.

1. Lamine Yamal

Yamal es el titular de la posición en España | Anadolu/GettyImages

Es un extremo desequilibrante, capaz de hacerse espacios con su drible y tiene una visión para asistir a sus compañeros. Además es muy rápido y cuenta con un remate potente desde fuera del área. Muchos lo comparan con Messi por las similitudes que tienen en el campo de juego. Será su primera Copa del Mundo y todo el planeta quiere ver su magia con el balón en los pies. Quedará como duda si tiene la suficiente personalidad para liderar a la selección española siendo un joven de apenas 18 años de edad.

2. Ferrán Torres

Ferrán Torres es habitual en la selección española | Soccrates Images/GettyImages

El atacante del FC Barcelona vive el momento más dulce de su carrera y de hecho se ha ganado la titularidad en el club catalán, por encima incluso que Robert Lewandowski. Actualmente está jugando como delantero en su equipo, pero su posición natural es de extremo. Tiene mucha velocidad por la banda y los delanteros de la selección española disfrutarán de sus centros.

3. Yeremy Pino

Pino estuvo en la final de la UEFA Nations League | Soccrates Images/GettyImages

Aunque su perfil natural es de jugar por la izquierda, tiene esa polivalencia para brillar por los dos costados. Es un jugador que se sabe mover por cualquier sector en el ataque y en el uno contra uno es muy bueno. Actualmente está en el Crystal Palace de la Premier League, tiene 22 años de edad y es una de las promesas del fútbol español. Se espera mucho de él para el próximo año.

4. Mikel Oyarzabal

Oyarzabal se ha ganado la confianza del técnico De la Fuente | NIKOLAY DOYCHINOV/GettyImages

Es el más veterano del grupo y eso puede jugarle a su favor para obtener un puesto en el seleccionado español. Ha dado grandes dividendos al equipo nacional cada vez que se le necesita. Tiene un educado disparo desde la larga distancia y sabe leer muy bien el juego.

5. Bryan Gil

Gil estuvo en los Juegos Olímpicos con España | Abbie Parr/GettyImages

Es una opción interesante para De la Fuente, ya que ha ocupado esa posición cuando Lamine Yamal no ha estado disponible. Su estilo ofensivo de velocidad y recorte hacia al área lo convierten en un jugador peligroso. El jugador de 24 años de edad está actualmente en el Girona, después de su paso por la Premier League.