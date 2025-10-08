Las opciones de extremos izquierdos para la selección española - rankeados

España será sin dudas una de las grandes candidatas a hacerse de su segundo Mundial el próximo verano, ya que llega con una camada de futbolistas jóvenes pero consagrados gracias a los éxitos recientes del combinado nacional ibérico.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de extremo izquierdo para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

1. Nico Williams

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Visionhaus/GettyImages

Vertical, gran capacidad de desborde, buen trabajo en presión, aporta goles y asistencias. Tiene experiencia con la selección absoluta, jugó un rol importante en la Eurocopa 2024.

2. Álex Baena

Spain v Serbia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4 | Fran Santiago/GettyImages

Tiene buen manejo del balón, capacidad de asociarse bien, aporta asistencias y goles, ya está consolidado en LaLiga. Potencialidad para aportar en ataque desde la banda izquierda, aunque no es tan explosivo como algunos extremos más jóvenes.

3. Lamine Yamal

Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | Dan Mullan/GettyImages

Extremadamente rápido, dribleador, muy vertical, gran visión para asistir. Ha roto varios récords de precocidad. Es ya titular en el FC Barcelona y con la selección. Fue segundo en la carrera al Balón de Oro. Su posición natural es por derecha, pero también puede jugar en su perfil natural.

4. Fermín López

France v Spain: Gold Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 14 | Alex Pantling/GettyImages

Joven de la categoría 2003 que puede jugar tanto de mediapunta como de extremo izquierdo. Buen toque, creatividad, llegada y desborde. Ya se ha empezado a usar en la selección absoluta, lo que le da experiencia.

5. Mikel Oyarzabal

FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENG-PODIUM | INA FASSBENDER/GettyImages

Extremo izquierdo veterano, con mucha experiencia, buen disparo, capacidad para asistir, destacar en partidos importantes. Capitán en su club, la Real Sociedad. Su polivalencia le permitirá jugar el Mundial y es una opción en la banda zurda, llegada la necesidad y el caso.

6. Alfonso Pedraza

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Aitor Alcalde/GettyImages

Puede jugar como delantero por banda izquierda o incluso más centrado, tiene buen recorrido, capacidad de desborde, experiencia en LaLiga y algunas convocatorias con la selección. No está al nivel de los extremos top españoles, pero es una alternativa fiable si hay bajas o rotaciones.