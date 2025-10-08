Las opciones de extremos izquierdos para la selección española - rankeados
España será sin dudas una de las grandes candidatas a hacerse de su segundo Mundial el próximo verano, ya que llega con una camada de futbolistas jóvenes pero consagrados gracias a los éxitos recientes del combinado nacional ibérico.
En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de extremo izquierdo para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.
1. Nico Williams
Vertical, gran capacidad de desborde, buen trabajo en presión, aporta goles y asistencias. Tiene experiencia con la selección absoluta, jugó un rol importante en la Eurocopa 2024.
2. Álex Baena
Tiene buen manejo del balón, capacidad de asociarse bien, aporta asistencias y goles, ya está consolidado en LaLiga. Potencialidad para aportar en ataque desde la banda izquierda, aunque no es tan explosivo como algunos extremos más jóvenes.
3. Lamine Yamal
Extremadamente rápido, dribleador, muy vertical, gran visión para asistir. Ha roto varios récords de precocidad. Es ya titular en el FC Barcelona y con la selección. Fue segundo en la carrera al Balón de Oro. Su posición natural es por derecha, pero también puede jugar en su perfil natural.
4. Fermín López
Joven de la categoría 2003 que puede jugar tanto de mediapunta como de extremo izquierdo. Buen toque, creatividad, llegada y desborde. Ya se ha empezado a usar en la selección absoluta, lo que le da experiencia.
5. Mikel Oyarzabal
Extremo izquierdo veterano, con mucha experiencia, buen disparo, capacidad para asistir, destacar en partidos importantes. Capitán en su club, la Real Sociedad. Su polivalencia le permitirá jugar el Mundial y es una opción en la banda zurda, llegada la necesidad y el caso.
6. Alfonso Pedraza
Puede jugar como delantero por banda izquierda o incluso más centrado, tiene buen recorrido, capacidad de desborde, experiencia en LaLiga y algunas convocatorias con la selección. No está al nivel de los extremos top españoles, pero es una alternativa fiable si hay bajas o rotaciones.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo