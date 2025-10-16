Las opciones de extremos izquierdos de la selección de Estados Unidos - rankeados

Si bien la selección estadounidense tiene su lugar asegurado para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, la disputa interna por ganarse un puesto en la convocatoria no será nada sencilla y más cuando el equipo tiene figuras de gran renombre en diversos clubes alrededor del mundo.

La pradera izquierda también parece tener nombre y apellido para la justa mundialista en la Selección de Estados Unidos, pero habrá que esperar la lista definitiva de futbolistas que vestirán la camiseta de las Barras y las Estrellas.

Entre los elejidos podrían estar figuras de la Bundesliga, de la Major League Soccer y hasta podría colarse de último minuto Cade Cowell, futbolista de las Chivas de Guadalajara que no desentonaría en lo absoluto en el equipo de Mauricio Pochettino.

Es por eso que te dejamos aquí las opciones de extremos por izquierda que podrían tener cabida en dicha lista.

5. Cade Cowell (Chivas)

Chivas v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este jugador que milita en la Liga MX podría aparecer en la lista, simple y sencillamente el estratega argentino tendría que voltear a ver el balompié mexicano para descubrir de lo que podria ser capaz este jugador.

4. Kevin Paredes (Wolfsburgo)

Brentford v VfL Wolfsburg - Pre-Season Friendly | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

En caso de recuperarse de buena manera de su cirugía de hombro, este jugador del Wolfsburgo podría ser considerado, esto teniendo en cuenta que los pronósticos afirman que en enero del 2026 volverá a las canchas.

3. Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | BSR Agency/GettyImages

Llegó al Leverkusen con un contrato récord y poco a poco comienza a demostrar de qué está hecho. Tiene apenas siete partidos disputados entre Bundesliga y Champions League, pero no ha hecho mal las cosas.

2. Max Arfsten (Columbus Crew)

New York City FC v Columbus Crew | Jordan Bank/GettyImages

Es titular indiscutible del Crew, esta campaña ha disputado casi todos los encuentros y aportó cuatro goles y cinco asistencias para la causa, razón por la que podría meterse en la lista.

1. Diego Luna (Real Salt Lake)

New York Red Bulls v Real Salt Lake | Jordan Bank/GettyImages

Pareciera que no hay duda alguna de que este hombre del Real Salt Lake será el titular en la próxima Copa del Mundo. Llamado tras llamado demuestra su nivel con goles y con mucho, pero mucho futbol.