Las opciones de extremos izquierdos de la selección mexicana - rankeados

La banda izquierda del ataque mexicano ha sido históricamente una zona de desequilibrio y creatividad. De cara al próximo Mundial 2026, el cuerpo técnico del Tricolor tiene la mirada puesta en jugadores que puedan ofrecer dinamismo, desequilibrio y gol desde ese costado. La buena noticia es que hay varios perfiles que, por actualidad y proyección, podrían competir por ese lugar.

Algunos ya son figuras en sus clubes, otros están viviendo momentos de consolidación, y también hay jóvenes que comienzan a destacar en el máximo circuito. Lo interesante es que no todos responden al mismo molde: hay quienes juegan a perfil natural, otros lo hacen a pierna cambiada, y varios pueden adaptarse a distintas funciones ofensivas, lo que los hace aún más valiosos para un proyecto ambicioso.

En esta lista te presentamos a seis extremos por izquierda que podrían ser parte del nuevo rostro ofensivo de la selección mexicana de fútbol. ¿Quiénes son y qué los hace especiales? Te invitamos a conocerlos.

6. Ozziel Herrera

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A sus 24 años de edad, Ozziel Herrera está tasado en 4.5 millones de euros (según Transfermarkt), y atraviesa un buen momento con los Tigres UANL, siendo uno de los principales goleadores en el equipo. Es un jugador que, si bien se desempeña mejor por la banda de la izquierda, a perfil cambiado, también tiende a cerrar jugadas, ya sea con remates de cabeza o tiros de larga distancia. Esto podría ser un extra para intentar llenarle el ojo a Javier: el 'Vasco' Aguirre.

5. Isaías Violante

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Isaías Violante es un futbolista de 21 años de edad que actualmente forma parte de las Águilas del América. Se desempeña como extremo por izquierda y está tasado en cuatro millones de euros (según Transfermarkt). Con Toluca logró un nivel de juego interesante, por eso los azulcremas optaron por ficharlo, y, hasta el momento, el juvenil no los ha decepcionado.

4. Jorge Ruvalcaba

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El futbolista de los Pumas UNAM ocupa la cuarta posición. A sus 24 años de edad, Jorge Ruvalcaba está tasado (según Transfermarkt), en 4.5 millones de euros. Jugando por la banda izquierda logra inquietar de distintas maneras a las zagas defensivas de los equipos contrarios. Un jugador dinámico e inteligente. Con gran proyección al ataque y disciplinado al momento de defender.

3. César: el 'Chino' Huerta

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Tuvo la posibilidad de fichar con clubes mexicanos que le hubiesen resuelto la vida (econonómicamente hablando). Sin embargo, optó por cumplir su sueño europeo, y hoy vive un gran momento. César: el 'Chino' Huerta, a sus veinticuatro años de edad, está tasado en seis millones de euros (según Transfermarkt), y ocupa el tercer puesto en esta lista de extremos por izquierda que le vendrían bastante bien a la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2026.

2. Hirving Lozano

San Diego FC v San Jose Earthquakes | Orlando Ramirez/GettyImages

Con nueve goles y 10 asistencias en 27 partidos, Hirving Lozano atraviesa por un gran momento con el San Diego FC, en la MLS, demostrando que aún tiene nivel para representar a México en la próxima copa del mundo. A sus 30 años de edad, está tasado en 10 millones de euros (según Transfermarkt), y ocupa el segundo lugar en esta selecta lista.

1. Alexis Vega

Leon v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Toluca representó, para Alexis Vega, un nuevo despertar en su carrera. Tres veces campeón con los Diablos Rojos y figura indiscutible en los actuales monarcas del fútbol mexicano. A sus 27 años de edad, está tasado en 10 millones de euros (según Transfermarkt), y encabeza la lista como el mejor extremo por izquierda con el que podría contar Javier Aguirre.