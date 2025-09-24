Las opciones de Hansi Flick para sustituir a Gavi en el FC Barcelona

El Barcelona de Hansi Flick continúa con buenas sensaciones tras un inicio más que prometedor de temporada, ganando todos sus partidos, salvo un empate 1-1 ante Rayo Vallecano en LaLiga.

Más allá de esto, la mala noticia hasta acá es que el entrenador alemán ha perdido a Gavi, un jugador importante en la mitad de la cancha, que no era titular indiscutido pero sí daba amplitud a una plantilla más que interesante.

"El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira '𝐆𝐚𝐯𝐢' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses".

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2025

A pesar del tiempo considerable de baja que tendrá Gavi, hay señalar que el Barcelona no buscará un sustituto en el mercado para suplir la baja ante la lesión en el menisco de su rodilla derecha con un tiempo estimado de recuperación que lo tendrá hasta el 2026 sin pisar los terrenos de juego.

Vale recordar que no es la primera grave lesión para el joven culé. Hay que remitirse a noviembre de 2023, donde en un partido con España, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la misma rodilla, junto con una lesión meniscal, lo que lo mantuvo fuera del césped durante casi un año.

| Judit Cartiel/GettyImages

Las alternativas de Flick para suplantar a Gavi en el Barcelona

Para pensar en las diferentes alternativas que tiene el entrenador teutón, podemos mencionar varios futbolistas: los dos titulares son De Jong - Pedri en la primera zona de la mitad de la cancha, y a ellos se suman Casadó y Bernal, que recientemente volvió de una lesión.



Por supuesto, sin olvidar a Christensen y Eric García, de características diferentes a Gavi pero reacomodando la zona media, podrían cumplir un rol para suplir al lesionado.

A ellos, agregar que en caso de pensar en la otra posición donde Flick usó a Gavi, que es de mediapunta, tiene a Dani Olmo, a Fermín, Raphinha y Ferrán, agregando al canterano Dro