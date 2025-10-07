Las opciones de lateral izquierdo para la selección española - rankeados
España se muestra como uno de los sólidos candidatos para conquistar la Copa del Mundo de 2026tras haber gritado en la última Eurocopa. Todavía falta camino por recorrer, pero la lista definitiva está a la vuelta de la esquina y los futbolistas se alistan con la ilusión de pelear por un lugar.
En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de lateral izquierdo para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.
1. Marc Cucurella
Lateral muy intenso y versátil, capaz de jugar también como central zurdo. Destaca por su agresividad defensiva, presión alta y buena salida. Actualmente el más equilibrado entre defensa y ataque.
2. Alejandro Grimaldo
Uno de los mejores laterales ofensivos de Europa. Gran golpeo, visión y presencia en el último tercio. Puede jugar como carrilero o interior. Defensivamente correcto, aunque no su punto fuerte.
3. Alejandro Balde
Explosivo, ofensivo y vertical. Gran aceleración, cambio de ritmo y capacidad para romper líneas desde atrás. Aún debe mejorar su posicionamiento y lectura defensiva, pero es de los más talentosos.
4. Álvaro Carreras
Zurdo técnico, con gran capacidad para salir desde atrás y proyectarse. Combina buena lectura táctica con serenidad. Le falta continuidad al máximo nivel, pero tiene proyección de titular futuro.
5. Gerard Martín
Lateral moderno: buena zancada, técnica y llegada. Todavía en formación, pero con rasgos parecidos a Balde, aunque más equilibrado defensivamente. Proyecto serio a mediano plazo.
6. Fran García
Pequeño, rápido y combativo. Ofensivo, incisivo y muy trabajador. A veces sufre a la espalda y en duelos físicos, pero su intensidad y constancia lo mantienen como opción competitiva.
7. Carlos Romero
Buen pie zurdo y vocación ofensiva. Cumple bien en defensa y tiene margen de crecimiento. No es una figura mediática, pero podría consolidarse como alternativa sólida si gana regularidad.
8. José Gayà
Clásico lateral español: ordenado, disciplinado y con buen centro. Muy fiable en defensa y con experiencia en la selección. No tan explosivo como antes, pero sigue siendo garantía.
9. Yuri Berchiche
Veterano de mucha experiencia, con potencia y recorrido. Gran aporte ofensivo en su mejor momento, pero ya algo lastrado por lesiones y desgaste. Todavía competitivo en tramos cortos.
10. Toni Lato
Lateral equilibrado, correcto tácticamente y fiable en repliegue. No destaca especialmente en ataque, pero es cumplidor y con experiencia. Ideal como suplente de emergencia.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo