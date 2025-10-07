Las opciones de lateral izquierdo para la selección española - rankeados

España se muestra como uno de los sólidos candidatos para conquistar la Copa del Mundo de 2026tras haber gritado en la última Eurocopa. Todavía falta camino por recorrer, pero la lista definitiva está a la vuelta de la esquina y los futbolistas se alistan con la ilusión de pelear por un lugar.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección española en el puesto de lateral izquierdo para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

1. Marc Cucurella

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Richard Pelham/GettyImages

Lateral muy intenso y versátil, capaz de jugar también como central zurdo. Destaca por su agresividad defensiva, presión alta y buena salida. Actualmente el más equilibrado entre defensa y ataque.

2. Alejandro Grimaldo

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Uno de los mejores laterales ofensivos de Europa. Gran golpeo, visión y presencia en el último tercio. Puede jugar como carrilero o interior. Defensivamente correcto, aunque no su punto fuerte.

3. Alejandro Balde

Spain v Scotland: Group A - UEFA EURO 2024 European Qualifiers | Fran Santiago/GettyImages

Explosivo, ofensivo y vertical. Gran aceleración, cambio de ritmo y capacidad para romper líneas desde atrás. Aún debe mejorar su posicionamiento y lectura defensiva, pero es de los más talentosos.

4. Álvaro Carreras

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Zurdo técnico, con gran capacidad para salir desde atrás y proyectarse. Combina buena lectura táctica con serenidad. Le falta continuidad al máximo nivel, pero tiene proyección de titular futuro.

5. Gerard Martín

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Salado/GettyImages

Lateral moderno: buena zancada, técnica y llegada. Todavía en formación, pero con rasgos parecidos a Balde, aunque más equilibrado defensivamente. Proyecto serio a mediano plazo.

6. Fran García

Levante UD v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Pequeño, rápido y combativo. Ofensivo, incisivo y muy trabajador. A veces sufre a la espalda y en duelos físicos, pero su intensidad y constancia lo mantienen como opción competitiva.

7. Carlos Romero

RCD Espanyol de Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Buen pie zurdo y vocación ofensiva. Cumple bien en defensa y tiene margen de crecimiento. No es una figura mediática, pero podría consolidarse como alternativa sólida si gana regularidad.

8. José Gayà

RCD Espanyol de Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Clásico lateral español: ordenado, disciplinado y con buen centro. Muy fiable en defensa y con experiencia en la selección. No tan explosivo como antes, pero sigue siendo garantía.

9. Yuri Berchiche

Athletic Club v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Veterano de mucha experiencia, con potencia y recorrido. Gran aporte ofensivo en su mejor momento, pero ya algo lastrado por lesiones y desgaste. Todavía competitivo en tramos cortos.

10. Toni Lato

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Lateral equilibrado, correcto tácticamente y fiable en repliegue. No destaca especialmente en ataque, pero es cumplidor y con experiencia. Ideal como suplente de emergencia.