Si se cumple la lógica, la selección española estará en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. De hecho la selección de Luis de la Fuente arribaría a la máxima cita del balompié como una de las grandes candidatas a levantar el título, de la mano de una talentosa camada que acumula mucho tiempo trabajando junta, y que exhibió todo su potencial en la pasada Eurocopa, donde salió campeona.

Quizás una de las pocas demarcaciones en la que La Roja ha perdido la estabilidad de los pasados años es el lateral derecho, básicamente a raíz de la delicada operación de rodilla sufrida por el histórico Dani Carvajal, tras su rotura triple (ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo y tendón poplíteo) en octubre de 2024.

En consecuencia, se repasará las opciones que manejan de la Fuente y su cuerpo técnico en pro de encontrar un carrilero de garantías para lo que resta de Eliminatorias Mundialistas y con miras al futuro, pero a sabiendas de que cuentan con distintos perfiles, y de categoría.

8. Marc Pubill | Atlético de Madrid

El catalán fue el mejor lateral derecho de la Segunda División en la 2024/2025, luego de ganar el oro olímpico en París, precisamente con España; argumentos que llevaron al Atlético a pagar 16 millones de euros fijos más 4 en variables a la UD Almería. Aunque apenas ha disputado dos encuentros oficiales con el club colchonero, Pubill tiene un margen de crecimiento enorme y seguramente será tomado en cuenta dentro de poco tiempo por de la Fuente.

7. Arnau Martínez | Girona

Pese al mal inicio de campaña del Girona, el canterano del FC Barcelona sigue siendo uno de los elementos de mayor regularidad en los dibujos de Míchel. Con 22 años y una experiencia importante que supera el centenar de partidos en el máximo nivel europeo, el portentoso marcador de punta es candidato a ser llamado a la selección absoluta de su país en cualquier momento, tras representar a la Sub 19 y Sub 21 hasta hace poco.

6. Iván Fresneda | Sporting Clube de Portugal

Fresneda incluso ha lucido su potencial en esta Champions League | Eurasia Sport Images/GettyImages

Hace dos veranos los Leones lisboetas le "birlaron" al Barça a Fresneda, gracias a una oferta de 15 millones de euros al Valladolid, su entonces equipo. Pues al surgido en el fútbol base del Real Madrid le demoró temporada y media asentarse en el XI de los monarcas de las anteriores dos Primeira Liga lusa; sin embargo, lo hizo desde la parte final del curso pasado, exhibiendo ida y vuelta hasta en competiciones como la Champions League, aunado a profundidad, pegada y una polivalencia que, a sus 21 años, le pueden llevar a La Roja próximamente.

5. Óscar Mingueza | Celta de Vigo

Las buenas prestaciones recientes con el Celta le han abierto las puertas de la selección a Mingueza | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Es cierto que su mala prestación en la final de la última Nations League frente a Portugal le jugó en contra de cara a las posteriores convocatorias con España; no obstante, continúa rindiendo a un alto nivel en el Celta de Vigo, y en distintos roles, motivo por el que jamás se puede descartar que regrese a un llamado pronto, incluso en estas Clasificatorias.

4. Eric García | FC Barcelona

Pocos habrían firmado hace seis meses que el ex Manchester City sería el defensor del Barcelona en mejor estado de forma actual, lo que por otro lado, lleva a tildar de sorpresa que no haya sido convocado por de la Fuente para la doble fecha FIFA versus Georgia y Bulgaria. Incluso, el final de campaña pasada de Eric resultó tan bueno como lateral derecho que los azulgranas no extrañaron a un Jules Koundé que es un top en esa posición. Sin dudas, el polivalente defensor de 24 años puede volver al equipo nacional español en breve.

3. Marcos Llorente | Atlético de Madrid

Hablando de notables momentos, el utilitario futbolista del Atleti la está rompiendo, al punto que regresó a La Roja, después de dos años y medio de ausencia, para los citados compromisos contra Georgia y Bulgaria. El surgido en La Fábrica aporta músculo, intensidad, desdoble, profundidad, llegada y versatilidad a cualquier plantilla; por ende, es candidato a ser un fijo con su país desde ahora, siempre que mantenga este nivel.

2. Pedro Porro | Tottenhan Hotspur

Pedro Porro fue subcampeón con España de la última Nations League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Una vez que Dani Carvajal tuvo la rotura triple en su pierna, el lateral de los Spurs ha sido la opción preferida por de la Fuente para el mencionado carril. Porro goza de calidad en su pie, un notable golpeo a pelota quieta y buenos modos en ataque, aunque suele dejar descubierta su espalda, factor que aprovechan los rivales para causar daño. Igualmente, con 26 primaveras pinta que será siendo llamado por España.

1. Dani Carvajal | Real Madrid

Carvajal es una leyenda del Real Madrid, y ya de la selección española | Denis Doyle/GettyImages

Pese a su "catastrófica" lesión de rodilla y una que otra molesta física, que lo apartó de la presente ventana FIFA, Carva está de vuelta en el césped, así que, de momento, debería seguir siendo el dueño del lateral diestro de La Roja, salvo que no se recupere de acá al Mundial de 2026, donde probablemente se retire del combinado nacional.