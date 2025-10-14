Las opciones de laterales izquierdos para la selección argentina - rankeados

El seleccionador argentino Lionel Scaloni tiene definido buena parte del grupo que defenderá su título mundial en México/Estados Unidos/Canadá 2026; no obstante, si hay una incógnita en el XI titular de La Albiceleste es el lateral izquierdo.

Efectivamente, el combinado nacional gaucho prácticamente no ha exhibido falencias en los últimos cuatro años, periplo en el que ha obtenido dos Copa América, La Finalissima y el anhelado Mundial de Qatar, al tiempo de galopar por las recién finalizadas Eliminatorias Conmebol.

Claro que, de cara al futuro a corto, mediano y largo plazo, Scaloni o quien sea el seleccionador de Argentina necesitará conseguir variantes para un puesto tan fundamental como el del carril zurdo, del cual se mostrarán, a continuación, algunas alternativas.

6. Lisandro Martínez | Manchester United

Licha Martínez es campeón del mundo con la selección argentina | Clive Brunskill/GettyImages

Licha es campeón del mundo y parte importante de este exitoso e inolvidable proceso, como recambio de lujo de la ya histórica dupla de centrales que forman Nico Otamendi y Cuti Romero. Asimismo, Scaloni lo ha llegado a colocar de lateral izquierdo, a sabiendas de que cuenta con poca proyección en ataque.



De igual forma, no se descarta que el zaguero de los Red Devils accione de carrilero zurdo en la Copa del Mundo el próximo verano, especialmente si alguno de los dos veteranos (Tagliafico o Acuña) en esa demarcación no terminan siendo convocados por cualquier razón.

5. Lautaro Blanco | Boca Juniors

🇦🇷 | Equipo de la semana



🤩 Figura: Lautaro Blanco [9.6] pic.twitter.com/1xdfzNVLkJ — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) October 7, 2025

El antiguo futbolista del Elche español ha sido de los pocos activos de Boca Juniors en elevar su nivel durante los últimos meses, motivo por el cual, con 26 años, puede colarse en las futuras listas de La Albiceleste y, por qué no, en la de la magna cita de México, Estados Unidos y Canadá.



Si Blanco mantiene su actual momento, combinando madurez con equilibrio, es una opción viable para integrar las venideras listas ante una eventual baja de Tagliafico o Acuña.

4. Julio Soler | Bournemouth



El ex Lanús es una de las mayores perlas argentinas (aunque nació en Paraguay) de la actualidad; incluso ya ha sido convocado por Leo Scaloni. Su velocidad, agresividad defensiva y capacidad para proyectarse lo convierten en un perfil ideal para el siempre vertiginoso fútbol de selecciones.



En consecuencia, es probable que Soler se adueñe de la titularidad como marcador de punta izquierdo dentro de un par de años, básicamente si logra tener continuidad con el Bournemouth u otra escuadra, preferiblemente europea.

3. Valentín Barco | Racing Club de Estrasburgo

El Colo Barco vive un buen presente en la Ligue 1 | Franco Arland/GettyImages

Con apenas 21 años, el canterano de Boca representa, junto a Soler, el futuro del lateral siniestro en La Albiceleste. Su fichaje por el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, tras una breve y discreta etapa en el Brighton de la Premier League, le ha permitido recuperar ritmo y confianza, aunado a exhibir dinamismo y técnica, con una clara vocación ofensiva.



Además de su polivalencia, considerando que también puede jugar de interior y de extremo, el Colo empieza a ganar adeptos para ser llamado a las futuras listas de Scaloni, incluyendo la de la Copa del Mundo.

2. Marcos Acuña | River Plate

El Huevo Acuña ha ganado todo con la selección argentina | Simon M Bruty/GettyImages

El Huevo no es el mismo carrilero que destacó en Europa, con Sporting Clube y Sevilla, hasta hace un par de años; sin embargo, su aporte a la química grupal y su aún notable golpeo siguen gustando al cuerpo técnico gaucho, al menos para hacerlo parte de las concentraciones.



Con 33 años de edad, seguramente será convocado por su país hasta el Mundial, aunque tampoco se descarta que su ciclo con concluya próximamente, sobre todo si Barco, Soler o Lautaro Blanco terminan de explotar en la presente temporada con sus respectivos clubes.

1. Nicolás Tagliafico | Olympique Lyon

Tagliafico sigue siendo, sobre el papel, el lateral zurdo titular de la selección argentina | BSR Agency/GettyImages

Luce un gran estado de forma en Francia; compartió titularidad con Marcos Acuña entre 2019 y 2025, pero terminó en plan de indiscutible en las Eliminatorias, no obstante, también posee 33 años, así que probablemente haga su último servicio para La Albiceleste en el verano de 2026, previo a ser reemplazado por un lateral de la nueva camada.



Quien es uno de los capitanes del Lyon combina bagaje y experiencia

(fue titular en la final de Qatar 2022) con madurez táctica y una excelente condición física, lo que le ha permitido mantener un sólido nivel después de muchos años en la élite.

