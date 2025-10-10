Las opciones de mediocampistas para la selección argentina - rankeados

La selección argentina llega a la Mundial 2026 como candidata tras haber levantado el trofeo en Qatar 2022 y ganado la Copa América 2024 en Estados Unidos. Lionel Scaloni tiene pocas dudas de cara a la lista final, pero esta temporada será crucial para terminar de definir algunos puestos.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las opciones que tienen en la selección argentina en el puesto de mediocampista para la Copa del Mundo que organizará Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026.

1. Alexis Mac Allister

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El pampeano es un mediocampista cerebral y versátil, con gran calidad técnica y entendimiento colectivo, capaz de adaptarse a distintos roles del mediocampo. Actualmente es el 10 del Liverpool, con todo lo que eso implica.

2. Enzo Fernández

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Figura en el Chelsea y elegido como mejor jugador joven en la última Copa del Mundo, es un mediocampista mixto y dominante, con técnica de organizador y energía de box-to-box. Combina salida limpia, pase vertical y agresividad defensiva, siendo clave tanto en la creación como en la recuperación.

3. Rodrigo De Paul

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Se unió al Inter Miami de su gran amigo, Leo Messi, en un sorprendente fichaje, pero eso no le quita lo conseguido en su carrera ni su lugar en la consideración de Lionel Scaloni. Es el verdadero motor de la selección argentina.

4. Leandro Paredes

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

Tras un brillante paso por el fútbol europeo regreso a Boca Juniors, el club de sus amores, en el último mercado de fichajes. Es un mediocentro de control y pase, más cerebral que físico, que aporta orden, salida limpia y precisión desde el fondo, ideal para equipos que buscan dominar la posesión.

5. Giovani Lo Celso

Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final | Carl Kafka/ISI Photos/GettyImages

Se perdió la posibilidad de estar en Qatar 2022 por una lesión y buscará su revancha. Es un futbolista muy importante para el grupo y, especialmente, para Lionel Scaloni en su búsqueda de presionar de manera constante y filtrar pases para el ataque directo.

6. Exequiel Palacios

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Marc Atkins/GettyImages

Fue importante para Xabi Alonso en la histórica consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2023/24. Equilibrado y funcional, combina inteligencia táctica, precisión en el pase y trabajo sin balón, ideal para sostener la estructura del equipo y dar continuidad al juego.