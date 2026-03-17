Las opciones del América para reforzar la portería en el mercado de verano

La lesión de Luis Ángel Malagón fue un duro golpe a nivel interno del América. Si bien es cierto que el meta mexicano no vivía su mejor nivel dentro del campo, es un hecho que su presencia en el vestidor tenía una enorme valía para el grueso del grupo.

En el escenario más fatalista, Luis Ángel estará fuera del campo incluso lo que resta del 2026. Siendo el caso, la directiva en el nido de Coapa no descarta la opción de moverse por un fichaje para blindar la portería. Ahora mismo, el club tiene tres nombres del mercado local para dicha tarea.

🧤 ¿OPCIONES?



Tras la baja de Luis Ángel Malagón, en el América ya comienzan a sonar algunos nombres para reforzar la portería.



📊 Aunque en las Águilas cuentan con Rodolfo Cota o Fernando Tapia, Javier Alarcón de ESPN considera que el club podría aprovechar la situación para… pic.twitter.com/APs6e8euCE — Futbol Total (@futboltotal) March 17, 2026

1. Andrés Sánchez

Atletico San Luis v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Arquero titular del Atlético de San Luis que tomó dicho puesto justo cuando el equipo era dirigido por André Jardine, hoy entrenador del América, dirigía a los rojiblancos. No es la primera vez que su nombre está en el entorno del nido. El cuerpo técnico sabe de lo que es capaz dentro del campo y ese es un factor que le juega en favor a Sánchez.

2. Carlos Acevedo

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Santos vive un presente deportivo y no se descarta que el club sufra fuga de talento en el verano. Acevedo es y por mucho su mejor hombre. Está claro que el meta está lejos de su mejor etapa, sin embargo, no sería una locura que dentro de un equipo tan superior a los de Torreón como lo es América, el mexicano vaya a la alza.

3. Keylor Navas

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El hoy portero de Pumas termina contrato en el verano con los de la UNAM y de momento no ha firmado la renovación. La misma no apunta a ser sencilla pues el sueldo del meta es muy elevado. De ser el caso, en Coapa bien podrían buscar su fichaje en calidad de agente libre, sobre todo valorando que Navas se dice feliz dentro de México, tanto en lo deportivo, como en lo personal.

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