Las opciones para reemplazar a André Jardine en el banco del América

Si bien ha ganado oxígeno este fin de semana luego de vencer al Toluca, el presente de André Jardine dentro del América no es ni de cerca el mejor. El entrenador quedó muy tocado a nivel interno del club luego de la eliminación en la CONCACAF, torneo que el mismo técnico afirmó era la prioridad.

Siendo el caso, el puesto de André sí está sobre la cuerda floja. Su continuidad dependerá de lo que haga en lo que resta de Liga MX. Las opciones de que su ciclo cierre en mayo son tan elevadas, que el área deportiva del cuadro de la capital del país ya tiene una lista de tres entrenadores que puede aterrizar en el nido.

YA ES PRIORIDAD 🔥



América no lo pensará más y tiene a Matías Almeyda como principal candidato en caso del cese de André Jardine.



👊🏻 Desde diario Récord hacen mención de esto y no solo candidatean al ‘Pelado’, si no que la terna se completa con Guillermo Almada y Diego Alonso… pic.twitter.com/B9T7XQW5Gf — Futbol Total (@futboltotal) April 19, 2026

1. Matías Almeyda

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El argentino está en la pole pues más allá de su pasado en Chivas, gusta mucho a los altos mando de Coapa. Siendo claros, es el mismo Emilio Azcárraga quien durante años ha soñado con llevar a Matías a su equipo y todo indica que en el verano la puerta está abierta para de menos intentar una vez más.

2. Diego Alonso

Panathinaikos FC v Chelsea FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD2 | Dean Mouhtaropoulos - UEFA/GettyImages

Un hombre que en su tiempo se dio el lujo de rechazar al América. Fue en el 2023 cuando el charrúa le dio un "no" a las 'Águilas' con la meta de priorzar su carrera en Europa. La apuesta no fue ganada y hoy está dentro de la agencia libre a la espera de una oportunidad, siendo la Liga X una vía seductora.

3. Guillermo Almada

RC Celta de Vigo v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

Un perfil de técnico que gusta mucho en Coapa pero que está en el fondo de la carrera pues a diferencia de los dos pasado, tiene equipo al mando. Se trata del Real Oviedo, club que además pertenece a Grupo Pachuca, una institución con la que en los últimos meses el América ha tenido gestiones complejas fuera del campo.