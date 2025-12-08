Las opciones que tiene el Real Madrid en defensa para enfrentar al Manchester City por la Champions League

El Real Madrid se juega mucho más que tres puntos ante el Manchester City por Champions League. Ante tantos malos resultados y un equipo que pareciera no encontrar el rumbo, la directiva pareció trazar el duelo ante los dirigidos por Pep Guardiola para tomar decisiones de cara a una temporada que viene siendo muy compleja entre lesionados y cuestiones internas.

Es que las bajas por lesión vienen acechando al Madrid, y para enfrentar al City, Xabi Alonso tiene 6 defensores menos, por lo cual deberá readaptar la alineación para poner el equipo más competitivo posible ante los dirigidos por Pep Guardiola.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", reza el escueto pero contundente comunicado oficial del club por la lesión del defensor de Brasil ante el Celta el último domingo.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Ante est situación, Xabi Alonso deberá pensar a cada futbolista para su mejor ubicación en el campo, considerando que, por ejemplo, no tiene un lateral derecho natural para colocar ya que tanto Trent Alexander Arnold como Carvajal están fuera, por lo que deberá improvisar.

Las diferentes opciones tácticas del Real Madrid ante el Manchester City

1. 4-4-2 con Valverde como lateral derecho, centrales Rudiger y Asensio, y Carreras LI

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Valverde de los jugadores más señalados por la afición y deberá jugar donde no se siente tan cómodo pero entendiendo que el equipo lo necesita de lateral ante las lesiones de Carvajal, Trent y ahora Militao. Además, suena como lo más lógico ante un rival tan peligroso y en un contexto donde puede ser el final del entrenador al frente del equipo.

2. 3-5-2: tres centrales con Rudiger, Asencio y Tchouameni y Carreras y Valverde como carrileros

Real Madrid v Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Suena raro, aunque tal vez Xabi Alonso lo tenga como uno de sus sistemas predilectos, con Tchouameni de último hombre y jugando tanto a la par de los otros dos centrales como adelantándose cuando el ataque lo permita. Además, sintiéndose arropados con dos jugadores muy rápidos como Valverde y Carreras por los costados.

3. 3-4-3, teniendo tres centrales con Rudiger, Asencio y Carreras allí

Real Madrid v Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Carreras no es marcador central, solo lateral, por lo que parece poco probable improvisar tanto con esta defensa, pero es una remota posibilidad que se plantea, siendo Fran García quien juegue en el costado izquierdo, manteniendo a Federico Valverde del otro lado.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: