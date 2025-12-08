El partido ante el Manchester City es la clave para la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid

La derrota dominical del Real Madrid a manos del Celta de Vigo, 0-2, ha significado un nuevo golpe al proyecto Xabi Alonso, quien parece quedar al límite, y ahora urgido de un buen papel de su equipo el próximo miércoles ante el Manchester City en la Champions League.

Según el diario EL MUNDO, el tropiezo frente el conjunto gallego no sólo encendió las alarmas entre la afición merengue; también en los despachos del Bernabéu, tanto que tras el citado encuentro, varios directivos se reunieron para analizar la delicada situación deportiva del club y, especialmente, el futuro inmediato del banquillo.

Aunque Xabi Alonso mantiene, de momento, el respaldo formal de la plana mayor madridista, el mismo estaría condicionado a una reacción inmediata en el duelo europeo contra el City de Pep Guardiola, un entrenador tildado de "enemigo" en la Casa Blanca, dado su pasado exitoso como jugador y, especialmente, en rol de estratega del eterno rival, Barcelona.

En consecuencia, desde la entidad merengue han trasladado un mensaje claro: el margen de error para el Madrid se ha reducido al mínimo. La continuidad de Xabi dependerá en gran medida de lo que ocurra contra los Sky Blues, pues una nueva derrota dejaría prácticamente sentenciada la etapa del vasco en el Bernabéu, mientras que un resultado positivo serviría de balón de oxígeno para un proyecto que atraviesa su momento más delicado.

De igual forma, en la cúpula del Real también existe la sensación de que varios futbolistas no están rindiendo al nivel esperado, y así se lo habrían comunicado al vestuario en vías de provocar una reacción colectiva que cambie el rumbo de una temporada que aún no está perdida, ya que dicha oncena marcha tercera en LaLiga, pero "apenas" a cuatro puntos del líder, el Barça, y se encuentra dentro del top 8 en Champions, por lo que actualmente clasificaría directo a octavos de final.

