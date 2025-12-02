Las opciones que tiene Marcus Rashford de continuar en el Barcelona la próxima temporada

La permanencia de Marcus Rashford en el FC Barcelona sigue siendo una interrogante, y sin una postura definitiva por parte del club.

Tal y como explicó el periodista Alfredo Martínez en un programa del diario Sport, la entidad azulgrana todavía no ha decidido si ejercerá la opción de compra del futbolista que aún pertenece al Manchester United, y cuyo valor del eventual pase ronda los 30 millones de euros.

"La decisión sobre la continuidad o no de Rashford todavía no está tomada", indicó Martínez, al margen de que otros medios como The Athletic se muestran más tajantes y consideran poco probable que el Barça termine adquiriendo al versátil atacante de 28 años, de buenas prestaciones ofensivas pero poco aporte táctico.

Es que el rendimiento de cara al arco por parte del inglés no es su principal problema, dado que acumula seis goles y ocho asistencias en 18 partidos en el curso. Sin embargo, otros factores adquieren mayor peso en la valoración interna, como su elevado salario y la falta de adaptación al estilo de presión intensa que exige el entrenador Hansi Flick.

"Hay voces a favor y en contra. Algunos no quieren que siga Rashford porque no es ese jugador que presiona y, además, tiene una ficha muy elevada", acotó Alfredo Martínez.

Las opciones que manejaría el Barcelona si Rashford no continúa

A raíz de este incierto escenario, el Barcelona ya ha empezado a explorar alternativas para reforzar la banda izquierda en caso de que Marcus Rashford no continúe la próxima temporada.

Incluso, el propio Martínez reveló que la institución blaugrana busca un extremo zurdo que pueda ofrecer variantes y competencia a Raphinha, entre los que destaca el noruego del Leipzig, Antonio Nusa; un talento de apenas 20 años.

Marcus Rashford no ha lucido su mejor versión en sus últimos partidos con el Barcelona | Robin Jones/GettyImages

Por otro lado, en las oficinas del elenco catalán también siguen de cerca a Malick Fofana, extremo belga del Olympique de Lyon, de 20 primaveras, igual que a Said El Mala, atacante del Colonia y quien a sus 19 años ya ha debutado con la selección alemana.

De todas formas, el Barça sabe que aún puede analizar con cautela cuál será su próximo movimiento en el mercado veraniego, y si es conveniente que Rasford se mantenga uniformado de azulgrana o regrese al Manchester United para la 2026/27.

