Las opciones que tiene Xabi Alonso para sustituir a Trent en el lateral derecho del Real Madrid

El debut del Real Madrid en la Champions League 2025-26 dejó una imagen preocupante. Apenas habían transcurrido cuatro minutos del encuentro ante el Olympique de Marsella cuando Trent Alexander-Arnold, una de las incorporaciones estrella del verano, se echó al suelo y pidió el cambio. El lateral inglés, llamado a ser pieza clave en el proyecto de Xabi Alonso, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda que lo mantendrá entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego.

El propio club lo confirmó en un comunicado médico en el que explicó que el futbolista está “pendiente de evolución”. Para Trent, que todavía no logra adaptarse del todo a su nueva casa, es un revés importante en el inicio de su etapa madridista. Y para el técnico tolosarra, un problema mayúsculo que deja al equipo sin sus dos laterales derechos de referencia: el inglés y Dani Carvajal, expulsado en el duelo europeo ante el Marsella y sancionado para el próximo compromiso.

🚨 Official: Trent Alexander-Arnold has been diagnosed with a muscle injury in the femoral biceps of his left leg. ⚠️ pic.twitter.com/JQd8BiRxyq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

La primera solución natural para LaLiga pasa por el propio Carvajal, que podrá jugar los partidos domésticos y dar estabilidad a la zaga. Pero en Champions, donde no estará disponible, Alonso tendrá que recurrir a otras variantes. Una de ellas es colocar a Raúl Asencio, que ya fue utilizado en esa posición la pasada temporada aunque sin demasiado brillo. Otra posibilidad es desplazar de nuevo a Federico Valverde, un recurso habitual cuando el equipo se ve en apuros, aunque el propio uruguayo ya avisó tras el choque que no se siente cómodo en ese rol y que el entrenador es consciente de ello.

Ante este panorama, cobra fuerza la opción de mirar a Valdebebas. El nombre de Jesús Fortea aparece como alternativa real para completar la banda derecha. El canterano ha llamado la atención en las categorías inferiores y podría ser la sorpresa en un equipo donde Alonso ya ha demostrado su confianza en los jóvenes, como sucedió con Gonzalo en el Mundial de Clubes.

El calendario le da al Madrid unos días de margen hasta el 30 de septiembre, cuando se medirá al Kairat en Almaty en la segunda jornada europea. Hasta entonces, Xabi Alonso tendrá que decidir si apuesta por la experiencia de sus jugadores consolidados, forzando adaptaciones en el esquema, o si se atreve a dar protagonismo a un canterano para cubrir una ausencia que ha reabierto el debate sobre la profundidad de la plantilla en el costado derecho.

