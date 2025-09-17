¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold y cuánto tiempo estará de baja con el Real Madrid?

El Real Madrid debutó en la Champions 2025/26 con una sensación agridulce. El equipo de Xabi Alonso consiguió sumar los tres primeros puntos en el torneo, peor la parte mala se la llevó Trent Alexander-Arnold.

A los pocos minutos de comenzar el partido frente al Olympique de Marsella, el defensa sintió una molestia en la parte posterior del muslo y no pudo continuar sobre el terreno de juego, entrando Carvajal en su lugar. Esta mañana se le han realizado las correspondientes pruebas médicas.

¿Qué lesión tiene Trent Alexander-Arnold? “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, informan los servicios médicos del Real Madrid a través de un comunicado.

Parte médico de Trent. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2025

