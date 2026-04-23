Las opciones tiene que Hansi Flick para sustituir a Lamine Yamal en el Barcelona

El FC Barcelona tuvo un miércoles de sensaciones agridulces: por un lado, sufrió las lesiones de Lamine Yamal y Joao Cancelo solamente en el primer tiempo del partido ante el Celta de Vigo. Por el otro, la única buena noticia fue el resultado, ya que ganó por la mínima y mantuvo la ventaja de nueve puntos que tiene con el Real Madrid en la clasificación de LaLiga.

El parte médico se emitió este jueves por la tarde de Cataluña y confirmó la peor de las noticias: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial".

Lamine Yamal se hizo eco de la noticia y compartió un mensaje en sus redes sociales: "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más", dijo.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

En este contexto, Hansi Flick tiene que barajar distintas opciones para reemplazarlo. La principal, al menos en el apuro del partido frente al Celta de Vigo, fue el sueco Roony Bardghji, aunque para los próximos partidos podrían aparecer, Dani Olmo tirándose a la banda derecha, o incluso Marcus Rashford viniendo desde la partida.

Lamine Yamal fue uno de los puntos más altos del FC Barcelona en la temporada 2025/26: jugó 28 de los 32 partidos posibles por LaLiga, donde capitalizó 16 goles y 12 asistencias. En la UEFA Champions League disputó 10 de 12, con seis tantos y cuatro asistencias. Por su parte, en la Copa del Rey tuvo asistencia perfecta, aportando dos goles e igual cantidad de pases gol.