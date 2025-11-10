Las palabras de André Jardine luego de cerrar el torneo con derrota en contra de Toluca

Este fin de semana el América cerró la fase regular de la Liga MX con derrota en la cancha del Toluca. Los de la capital del país no pudieron igualar el ritmo y contundencia que sí mostró el cuadro de Antonio Mohamed.

Siendo el caso, André Jardine, técnico del cuadro del nido de Coapa afirmó que de cara a la liguilla, donde de inicio de cruzarán con Monterrey, su equipo deberá mostrar mucho más crecimiento deportivo.

André Jardine elogió a Monterrey, su rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025.



"Hace un año estábamos jugando una final".



Siempre tratamos de aprender, mismo con las victorias, más cuando pierdes un partido importante, no me gusta hablar mucho en público, son nuestras, felicitar a Toluca, un partido equilibrado, ellos fueron mejores en el primero, el segundo fue nuestro, dos lances atípicos donde generamos para empatar, se destacó el portero de Toluca, viene lo que interesa, vamos a ser un equipo más consistente de lo que fuimos hoy. André Jardine

Para André, el América se ha ganado el respeto de sus rivales luego del tricampeonato.

Sin duda, creo que no hay un entrenador en la liga que no reconozca la fortaleza de América, lo hecho en los últimos años habla por sí, eso se gana en la cancha, sabemos, internamente, lo que podemos hacer, lo fuerte que estaremos en la Liguilla, como los rivales nos miran no nos interesa, pero hemos hecho por merecer un respeto muy grande, así como lo hacemos, en la Liguilla no hay partidos fáciles, son partidos cerrados y hay que estar preparado para lo que viene. André Jardine

Sobre su rival en los cuartos de final, Rayados de Monterrey, el técnico concluyó:

Un gran rival, que un año atrás era la final del torneo, gran DT, gran elenco, podría ser la final, vamos a estar muy fuertes, buscaremos la mejor versión, imagino que, Rayados lo mismo, tiene todo para ser un gran choque. André Jardine

