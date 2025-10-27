Las palabras de André tras el empate de América en Mazatlán

De nueva cuenta el América se ha tambaleado dentro de la Liga MX. Los de la capital del país no pudieron pasar del empate en su visita al Mazatlán. Dicho resultado, les ha hecho perder al segunda plaza de la general.

Pese a la caída, André Jardine se muestra tranquilo. Incluso, el mismo técnico entiende que el resultado era viable debido a la cantidad de cambios que tuvo que colocar en el once inicial por la plaga de lesiones en el plantel.

Cuando mueves el equipo demasiado, a veces corres el riesgo de un mal funcionamiento defensivo o de algún problema que genere gol al rival. Vamos a ir con toda la fuerza contra León y Toluca en las siguientes fechas (1 y 8 de noviembre), pensando en llegar de la mejor manera a la liguilla. Es importante intentar de alguna forma no lamentarse y simplemente mirar las cosas buenas. André Jardine

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Jardine afirma que tirar de rotaciones no es un lujo, sino una necesidad debido al cúmulo de trabajo que tiene la plantilla en las piernas.

Llevábamos mucho en consideración el desgaste físico en el que venían muchos jugadores por el acumulo de partidos. Nos parecía demasiado arriesgado empezar con algunos que ya estaban muy cargados, físicamente hablando. André Jardine

Sobre las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin por temas físicos, entiende que ninguna de las dos ausencias tiene tintes de gravedad.

Confianza total, los que están fuera están muy cerca de regresar. Ninguna lesión es grave, a no ser la de Dagoberto, que esta sí fue bastante grave. Pero sobre las otras, los jugadores ya están muy cerca de regresar y van a hacerlo a un buen nivel, tengo certeza. Lo de Fidalgo es un golpe en la misma rodilla, lo de Alan (Cervantes) no es serio y lo de Max (Saint-Maximin) otro golpe. André Jardine

