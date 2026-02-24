Las palabras de Diego Campillo luego de su primer llamado a la selección mexicana

Diego Campillo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras recibir su primer llamado a la selección mexicana. El defensa de Chivas no ocultó la emoción por integrarse al representativo nacional, consciente de que cada convocatoria es un privilegio y una oportunidad que pocos pueden presumir.

El zaguero rojiblanco compartió lo que representa esta experiencia en la antesala de un año clave. “Es emocionante saber que viene el Mundial y salir en una convocatoria, llegar acá yo creo que es difícil y lo he visto, me ha costado. Sé que no es poca cosa entonces cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme, cuando llego, vivir todo esto me motiva”, remarcó.

Campillo entiende que vestir la camiseta nacional implica una responsabilidad mayor. Reconoce que el proceso no ha sido sencillo y que el camino para consolidarse en el radar del cuerpo técnico ha requerido constancia, paciencia y superar momentos adversos, incluidos episodios físicos que frenaron su continuidad.

El defensor también dejó claro que sueña con dar el siguiente paso y meterse en la conversación rumbo a la Copa del Mundo. “Sé que no es poca cosa entonces cuando sale la convocatoria… vivir todo esto me motiva a querer estar siempre, siempre involucrado, entonces creo que lo voy a portar con orgullo. Saber lo que estoy representando”, señaló.

Para Campillo, cada entrenamiento y cada minuto en cancha cuentan como si se tratara de una final. Sabe que la competencia interna es alta y que el margen de error es mínimo cuando se trata de ganarse la confianza del seleccionador nacional en un proceso que se acerca a su punto decisivo.

“Los partidos, sean aquí en mi club, los voy a tomar igual, los juego como una final. Siempre trato de hacerme sentir que me juego todo y por eso estoy acá. Este partido, aunque sea una convocatoria corta, la voy a ver igual como una final”, afirmó con determinación.

El duelo ante Islandia representa una vitrina importante, quizá irrepetible en el corto plazo. Campillo es consciente de que esta puede ser su primera y tal vez última oportunidad inmediata de mostrarse ante Javier Aguirre, por lo que buscará responder sin excesos, pero con personalidad.

“Y no para impresionar a nadie o hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo aportar, nada extra. Me agarra en un momento importante, también vengo de una lesión, me perjudicó en algunas cosas por los tiempos, pero aquí estamos”, concluyó el defensor, decidido a convertir la ilusión en argumentos dentro del campo.

