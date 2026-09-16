Las palabras de Erik Lira previo al duelo ante el Inter Miami

Cruz Azul se medirá al Inter Miami uno a uno en el duelo por la Campeones Cup, cotejo que cruza a los vigentes mandamás de la Liga MX y la MLS. Previo a este cotejo, el capitán de los celestes, Erik Lira ofreció declaraciones, mediante las cuales, minimizó todas las adversidades sufridas por el cuadro de La Noria para poder viajar a Estados Unidos.

Erik Lira desmintió supuesta molestia con Cruz Azulhttps://t.co/zaWflwIglq pic.twitter.com/TyLzVZImDg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2026

No nos afecta lo que pasó, somos Cruz Azul. Estamos en la búsqueda de un legado, de jugar esta final y en búsqueda de un legado, de jugarla. Estamos más que listos y preparados y que el equipo pueda levantar un título. Erik Lira

Erik habló su complejo verano, mismo que fue de la mano con su fichaje fallido por el Mónaco. Descartó cualquier rencilla con la institución.

No, nada que ver. Estoy sumamente contento, comprometido, agradecido de pertenecer a Cruz Azul porque confiaron en mí, así que en ningún momento estuve enojado ni decepcionado, nada. Estoy agradecido, agradecido al 100%, comprometido y a 24 horas de disputar una final, súper contento y comprometido para poder ganar. Erik Lira

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Sobre el hecho de enfrentar a Leo Messi, Lira añadió:

Me genera una oportunidad única en mi vida. Crecí viéndolo y es para todos alguien muy importante en la historia del fútbol, así que le doy como una oportunidad de enfrentarme a él y de esta vez ganarle. Sí respetarlo, pero no vamos a dar ninguna pelota por perdida. Somos muy fuertes cuando estamos todos conectados y estamos buscando hacer historia. Erik Lira

Para cerrar, Lira abordó el futuro de la selección mexicana, misma que ahora estará en manos de Rafael Márquez.

Pues la verdad era muy importante Rafa en el plantel. Si bien con algunos compartieron juntos como jugadores. La verdad que tenerlo en el vestidor y tenerlo en la banca es muy importante porque dice pocas palabras pero son muy concisas y muy importantes. Era el que tenía la última palabra antes de salir a la cancha y era el que te ponía la piel chinita antes de salir a la cancha. Era el que te motivaba o él que te motiva. Erik Lira