Las palabras de Guido Pizarro luego de terminar la sequía de Tigres visitando al América

Tigres firmó una actuación contundente en la capital del país y goleó 1-4 al América, en un resultado que rompe una racha adversa de siete años sin vencer a los azulcremas como visitantes. El conjunto felino ofreció una exhibición de carácter, eficacia y personalidad.

Tras el encuentro, Guido Pizarro se mostró satisfecho por la respuesta de sus dirigidos luego de semanas complejas. “Estoy orgulloso por el equipo, por los jugadores; venimos de dos resultados que no queríamos y el análisis no era todo negativo”, afirmó, resaltando la entereza colectiva.

El estratega reconoció la magnitud del rival y la relevancia del triunfo. “Hemos enfrentado a un gran rival, que viene marcando una época, un rival directo”, señaló, subrayando que más allá del marcador abultado, el plan de juego fue ejecutado con convicción.

Pizarro consideró que Tigres asumió el protagonismo desde el inicio y no se limitó a reaccionar. “Más allá del resultado abultado, las formas fueron buenas; el equipo vino a ser el protagonista”, destacó, convencido de que el rendimiento colectivo marcó diferencias claras.

El técnico también contextualizó el duelo como una prueba de fuego frente a uno de los proyectos más sólidos del campeonato. “(André Jardine) es un gran entrenador, era un parámetro de cómo veníamos”, expresó, reconociendo el peso específico del adversario.

Uno de los nombres propios de la noche fue Ángel Correa, figura determinante en el frente ofensivo. Pizarro no escatimó elogios al referirse a su desempeño y a la influencia que tiene dentro y fuera del campo para el grupo felino.

“Somos afortunados de tenerlo; más allá de lo futbolístico, se ve que es un gran jugador, es de jerarquía mundial”, aseguró, poniendo en valor la trayectoria internacional del argentino y su impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

Finalmente, reforzó la idea de que Correa debe sentirse respaldado por la institución. “La jerarquía de él marca la diferencia; queremos seguirlo ayudando para que se sienta cómodo, él y su familia; es nuestra bandera para seguir logrando cosas”, concluyó Pizarro.

Con autoridad y contundencia, Tigres no solo consiguió tres puntos de enorme peso simbólico, sino que envió un mensaje al resto de la Liga MX: el equipo regiomontano está listo para competir con cualquiera, incluso en escenarios históricamente adversos.

