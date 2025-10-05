Las palabras de Hansi Flick sobre la lesión de Lamine Yamal que preocupa al FC Barcelona

Hansi Flick sabe que el estado físico de Lamine Yamal genera preocupación y que, a día de hoy, nadie puede asegurar que el joven astro esté disponible en el FC Barcelona para El Clásico frente al Real Madrid, el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

El extremo de 18 años sufrió una recaída en la lesión de ingle y pubis que lo afectó durante el último parón internacional con la selección española, a comienzos de septiembre, trayendo consigo que haya sido "desconvocado" por La Roja para esta nueva doble fecha FIFA, del 10 y 14 de octubre.

A pesar de que el Barcelona envió uno comunicado fijando un período de recuperación estimado de entre dos y tres semanas, el propio entrenador alemán se mostró cauto sobre la posibilidad de que el desequilibrante jugador de banda llegue a tiempo al gran duelo contra los merengues.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒



The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

“Hablé con él hoy; está mejor, pero esta situación con Lamine no es buena”, admitió Flick en conferencia de prensa. "Con esta lesión no es fácil saber cuándo volverá. No es fácil decir, 'bueno, puede jugar en dos, tres o cuatro semanas', o si podrá estar en El Clásico. Eso no es posible, tenemos que esperar y debemos gestionar su carga. Entrena con el equipo de recuperación y pasará las próximas semanas con ellos, así que iremos paso a paso. Tenemos que ver cómo evoluciona".

El estratega del Barça no pudo ocultar su malestar por el manejo de la lesión de Yamal en aquel momento con España y llegó a criticar públicamente a la Federación Española y al seleccionador, Luis de la Fuente por no haber protegido adecuadamente al futbolista, acusándolo públicamente de haber forzado a éste a jugar pese al dolor.

Por su parte, de la Fuente no huyó al tenso enfrentamiento mediático, aunque finalmente admitió que Lamine no estaba al cien por cien durante aquella convocatoria, previo a que el mismo atacante se perdiera cuatro compromisos oficiales con los blaugranas; tres de ellos en LaLiga.

De hecho, Flick vlvió a ser contundente una vez el último Balón de Plata de France Fotball volvió a la actividad, el 28 de septiembre contra la Real Sociedad. “No me arrepiento (de la declaraciones contra la Federación). Quiero proteger a mi jugador y apoyarlo. Entiendo que no es una situación fácil ni para mí ni para de la Fuente, pero mi prioridad es el bienestar de Lamine, por eso hablé con más fuerza de lo habitual”.