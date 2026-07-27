Las palabras de Joel Huiqui luego de que Cruz Azul ganase el Campeón de Campeones

Son tiempos de mucha luz dentro de Cruz Azul. Sobre el cierre del semestre pasada el cuadro de La Noria se hizo con el título de la Liga MX, mismo que ganaron en contra de los Pumas de la UNAM. Dicho logro les dio el derecho de jugar este fin de semana por el Campeón de Campeones en contra del Toluca.

Los celestes fueron superiores dentro del campo, dominio que se reflejó en el mercado. El cuadro de La Noria se ha hecho con un título más. Luego del cotejo, el técnico Joel Huiqui ofreció escasas, pero significativas declaraciones.

HUIQUI HABLA DEL TÍTULO. 🏆😎 Joel Huiqui habló tras la victoria de Cruz Azul sobre Toluca y destacó el compromiso, la entrega y el esfuerzo de todo el plantel. #TotalSports



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Lo que veo internamente es un equipo muy trabajador, muy noble. Son grandes personas y encuentro una gran armonía. Toca festejar y regresar a México. Hay que dar mucho más de uno para que el equipo llegue a donde tiene que llegar. Nos quedan partidos importantes. Son tres competencias que significan mucho para nosotros y vamos a ir paso a paso. Joel Huiqui

El entrenador de los de la capital del país considera que Cruz Azul no ha llegado ya mismo a su techo deportivo.

Hay que dar mucho más de uno para que el equipo llegue a donde tiene que llegar. La meta es ser un equipo de época. Joel Huiqui

FBL-MEX-CRUZ AZUL-PUEBLA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Si bien el calendario es apretado para un equipo como el capitalino que aspira a ganarlo todo, Joel afirmó que es el tiempo de que él y su plantilla se den el tiempo de celebrar. Después, retomarán el enfoque deportivo al cien por ciento.

Para el vigente campeón de la Liga MX llegará la Leagues Cup en los siguientes días, torneo donde luce como favoritos a ganarlo. De la misma forma, a mediados de septiembre, Cruz Azul se medirá uno a uno en contra del Inter de Miami por el Campeones Cup.

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