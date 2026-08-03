Las palabras de Joel Huiqui tras su primer derrota al frente de Cruz Azul

Este fin de semana el campeón de la Liga MX, Cruz Azul, fue derrotado por el cuadro del Atlante. De forma natural, este resultado no estaba en los planes ni de propios, ni de extraños.

La caída representa la primera en la era de Joel Huiqui como entrenador del cuadro de la capital del país. El técnico celeste ofreció declaraciones luego de su primer descalabro al frente del club, mismas en las cuales buscó promover calma y tranquilidad.

🔥 "ESTÁN EXTRAÑANDO EL TRIUNFO EN EL VESTIDOR".



🔥 "EL RESULTADO NO NOS ETIQUETA, ES SUBJETIVO"



Lo que dijo Joel Huiqui sobre su PRIMERA derrota al frente de Cruz Azul. pic.twitter.com/gPmBumVoTM — Futbol Picante (@futpicante) August 2, 2026

Hoy lo compartí en el vestidor, a veces uno se bien acostumbra o mal acostumbra a ganar siempre, hoy nos tocó perder, esa es la realidad con un equipo, que planteó bien el juego, tuvo opciones muy buenas y merecidamente tiene el triunfo (...) obviamente cuando entre al vestidor ya no estaban riendo, estaban más serios, pero ese momento cuando tienes que atesorar los triunfos, porque a veces se extrañan los triunfos y hoy lo están extrañando en el vestidor. Joel Huiqui

Más allá de la derrota, Joel se fue conforme con lo que hecho en el campo. La meta del técnico era rotar y darle rodaje a los suplentes, objetivo que se cumplió.

El resultado a veces es subjetivo, dentro del campo vimos a un equipo que mostró cosas muy buenas de Cruz Azul, acciones en donde veníamos trabajando con los que no habían tenido tantos minutos y parte del plan era ese. Joel Huiqui

Cruz Azul v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para concluir, Joel le dio mérito al Atlante por el partido que ofreció. El técnico recordó que en el fútbol actual, no hay rival sencillo más allá de las diferencias que puede haber entre un plantel y otro.

No es un equipo modesto (Atlante) lo vimos en el Mundial, hay equipos que en realidad que tienen grandes jugadores, fue un equipo tan tan bueno, la realidad es que dentro de las acciones particulares de los 3 goles, Atlante hizo buenas acciones individuales. Joel Huiqui

Joel vivió su primera derrota al frente de Cruz Azul luego de diez partidos invicto y durante los cuales consiguió dos títulos.