Las palabras de Larcamón luego de la derrota en contra del León

El arranque de Cruz Azul en el torneo no pudo ser más complejo. La derrota ante León encendió las alarmas en la afición celeste, consciente de que el equipo viene de un semestre doloroso. Sin embargo, Nicolás Larcamón salió a dar la cara y dejó claro que el objetivo sigue intacto: competir por el título.

El estratega argentino fue contundente al hablar del futuro inmediato del equipo, remarcando que el tropiezo inicial no cambia la ambición institucional. “Este equipo va a estar en la instancia más decisiva del campeonato y yo quiero que en esos momentos decisivos tengamos esa determinación para hacernos de la coronación”, afirmó, subrayando que ese objetivo representa una deuda con la afición.

Declaraciones de nuestro Director Técnico Nicolás Larcamón al término del encuentro. 🎙️ pic.twitter.com/2pRXmuU7fW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 11, 2026

Larcamón reconoció que el contexto actual no es el ideal, especialmente por el repentino cambio de localía. Cruz Azul disputará sus partidos en Puebla, una situación inesperada y cercana al inicio del torneo. “No es un escenario que hubiésemos elegido, mucho más por lo repentino y lo próximo al inicio del campeonato”, aceptó el técnico con franqueza.

Aun así, el entrenador rechazó que la mudanza se convierta en una excusa. “Tampoco creo que vaya a ser un impedimento para nosotros de poder hacer el torneo que sabemos que podemos hacer”, explicó, dejando en claro que el cuerpo técnico trabaja para reducir cualquier impacto deportivo y emocional derivado de jugar fuera de su sede habitual.

En ese sentido, Larcamón detalló que el club busca generar condiciones favorables para el plantel. “Estamos trabajando para lograr esa buena logística para que no nos haga sentir visitantes todas las fechas”, señaló, agregando que, más allá del clima y la localidad, Cruz Azul deberá competir con carácter en cualquier cancha.

Leon v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El técnico también abordó la inconformidad de la afición, que ha manifestado dudas tras los resultados recientes. “Yo entiendo mucho y empatizo mucho con el hincha, el hecho de hoy estar inquieto, incómodo, exigiendo muchísimo”, reconoció, destacando que la grandeza del club obliga a aspirar siempre a lo máximo.

Larcamón no esquivó el pasado reciente y aceptó que el equipo carga con el peso de un semestre sin títulos. “Sé que el semestre pasado, esa sensación de no haber tenido o coronado ninguna de las competencias que tuvimos, deja ese margen de exigencia a flor de piel”, expresó con autocrítica.

Finalmente, el argentino asumió la responsabilidad de revertir el momento. “Lo entiendo, lo comprendo y lo asumo”, sentenció. Cruz Azul inicia el torneo golpeado, sin margen para el error, pero con un discurso firme desde el banquillo que promete trabajo, resiliencia y una búsqueda clara de revancha deportiva.