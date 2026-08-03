Las palabras de Matías Almeyda luego del triunfo de Monterrey sobre Atlas

Monterrey consiguió su segundo triunfo del torneo. El mismo se dio en campo ajeno durante la visita del club a la cancha del Atlas. El mercado final fue de 0-2 para los del norte del país. Luego del cotejo, el técnico de los norteños, Matías Almeyda, ofreció declaraciones donde externó su confort por la victoria.

¿TIENE IDENTIDAD EL EQUIPO DEL PELADO? 🤠



El técnido de #Rayados, Matías Almeyda, habló tras vencer a #Atlas, y dejó en claro que su equipo está retomando confianza tras lo vivido el torneo pasado. También habló de su reencuentro con Hernán Crespo, DT del conjunto rojinegro.… pic.twitter.com/ys8Cp8OVP0 — ONCE Diario (@oncediariomx) August 2, 2026

Todos los triunfos siempre caen bien. Sabíamos que enfrentamos a un rival difícil, que venía de dos victorias. El marco que está acostumbrado el equipo con su gente. Partido tras partido y darle el valor a solo un partido. Recuperar energías para esta competición que me gusta, enfrentaremos equipos difíciles. Hoy a disfrutar la victoria. Matías Almeyda

El entrenador dejó en claro que el equipo sigue apretando con el fin de encontrar un estilo de juego.

La debe tener, sino me van a sacar. El equipo tiene una identidad sobre todo en ese amor y sacrificio que todos corren y quieren jugar. Para buscar el funcionamiento perfecto llevará un tiempo. Si veo un cambio en muchos de ellos de un semestre que no fue bueno. Ellos ya tenían un equipo. Esos refuerzos que hemos podido traer, le dan un toque de calidad a lo que ya tenía el equipo, solo traje tres, el equipo está armado y sacarle lo mejor. Lo importante es la parte de fruncimiento y el grupo que es fundamental que los grupos trabajen como grupo y estamos cerca de eso. Matías Almeyda

Matías reafirmó lo que por años ha externado de forma abierta. Tiene fe ciega en los jugadores mexicanos.

Atlas v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si se agarran solo del salmón los invito a pescar. Un país una liga que lo da todo. No solo Monterrey, sino muchos. Con respecto al futbolista mexicano, lo puse a prueba porque desde que me fui de México, llevé mexicanos y le creo al mexicano y al extranjero. No me detengo más en eso. Me dieron el gusto de traer a Orbelin, lo lleve por otros lugares también lo hice en San José. Entonces con respecto a lo que se invierte, alguna vez me tenía que tocar, pero no garantiza nada. La búsqueda por el futbol por ser competitivo, a mi no me interesan los nombres. Matías Almeyda

A manera de conclusión, el técnico añadió que su equipo está listo para ir por la Leagues Cup.

No debe existir ningún entrenador que no piense en ganar, a mí me da mucha felicidad ganar y también perder me da coraje. Siempre que inicia un torneo, inician sueños. Aprendizaje, momentos nuevos, momentos repetidos. También tuve la oportunidad de trabajar cuatro años en la MLS y no es fácil. Matías Almeyda