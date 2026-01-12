Las palabras de Milito luego del gran inicio de torneo de Chivas

El debut de Chivas en el torneo dejó una victoria importante ante Pachuca, pero también una serie de mensajes contundentes por parte de Gabriel Milito, quien, tras el estreno triunfal, dejó claro que el resultado no tapa áreas de mejora ni las decisiones firmes tomadas dentro del plantel.

En el análisis del partido, el entrenador argentino se mostró conforme con la producción general, aunque apuntó directamente a la falta de contundencia frente al arco rival. “En cuanto a situaciones pudimos haber marcado más goles, tuvimos situaciones claras, más que en el segundo tiempo, eso tiene que ver con el resultado, con el rival, y con la falta de competencia”, expresó Milito, marcando autocrítica pese al triunfo.

¿Necesita jugadores que sepan ser banca? 👀



Gabriel Milito habló sobre la competencia en el plantel y lo que espera de sus dirigidos 🤔



📹 @vwario7 pic.twitter.com/qhQsQJxpaY — Esto en Línea (@estoenlinea) January 11, 2026

Más allá del marcador, el técnico rojiblanco puso el foco en la construcción del grupo a lo largo del torneo. Para Milito, el rendimiento colectivo depende de que todos los futbolistas se sientan parte del proyecto. “Necesitamos tener jugadores que se sientan útiles… yo prefiero tener jugadores útiles, o sea, calidad sobre cantidad, de acuerdo a lo que queremos conseguir”, afirmó, delineando su filosofía.

Ese concepto abrió la puerta a uno de los temas más sensibles del plantel: el rol de los suplentes. Sin mencionar nombres propios, Milito fue claro respecto a la dificultad que existe para algunos futbolistas al no ser titulares. “Hay jugadores que la suplencia no la toleran, es muy difícil ser suplente, y mantenerte todo el tiempo positivo”, explicó, describiendo una realidad frecuente en equipos grandes.

El estratega fue más profundo al señalar que la inconformidad sostenida termina afectando la dinámica interna. “Cuando empieza a ser frecuente, termina siendo un problema para la dinámica diaria, la dinámica del grupo”, sostuvo, justificando así las decisiones tomadas antes del arranque del campeonato para depurar el plantel y evitar conflictos prolongados.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sobre esas salidas y ajustes, Milito aclaró que el proceso fue transparente y directo con cada integrante del equipo. “Hemos conversado con todos, el club y yo en lo personal con cada uno de ellos, les expliqué la situación, cómo tiene que ser”, relató, subrayando que nadie inició el torneo sin conocer su panorama real.

El técnico también explicó que cada jugador tuvo la libertad de aceptar o no el rol asignado, pero que la postura institucional fue firme. “La decisión era clara, era firme y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club”, añadió, reforzando el mensaje de orden y claridad interna.

Con este contexto, Chivas inicia el torneo con tres puntos, pero también con una hoja de ruta definida. Milito celebra el triunfo ante Pachuca, aunque deja en claro que la exigencia será constante y que el crecimiento del equipo pasará tanto por la efectividad en la cancha como por la aceptación de roles dentro del vestidor, sin excepciones.