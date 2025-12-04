Las palabras de Nicolás Larcamón luego del empate en contra de Tigres

Cruz Azul y Tigres han firmado un empate sin goles en la ida de la semifinal de la Liga MX. Siendo el caso, es el cuadro de la capital del país quien deberá pisar territorio felino obligado a ganar, algo que tiene bien en claro el técnico Nicolás Larcamón.

Las diferencias van a ser ínfimas y si nosotros estamos en nuestra mejor versión, sin lugar a dudas vamos a hacer el partido que tenemos que hacer y vamos a ser ese rival muy incómodo para Tigres, podemos saltar al volcán, enmudecerlo, jugar nuestro futbol, ser nosotros en agresividad, intensidad y fluidez de juego, factores importantes que confío que de cara a lo que va a ser estos segundos, 90 minutos, tenemos la entereza y fortaleza para plasmarlo y lograr el objetivo que es clasificar a la final. Nicolás Larcamón

FBL-MEX-CRUZ AZUL-TIGRES | CARL DE SOUZA/GettyImages

Afirma que el juego de ida careció de ritmo debido al mal manejo del cuerpo arbitral en cuanto a pausas.

Respecto del corte fue muy evidente, no sé cuánto será el tiempo neto, cuántos ingresos del médico hubo, pero ahí es donde está la astucia de la terna arbitral, del principal para evitar todo esto y aparte nos conocemos, es una liga en la que ya son protagonistas que conocemos sus formas y la manera que tienen de gestionar este tipo de series y si no nos preparamos para favorecer el espectáculo, atentamos contra lo insoportable que fue la interrupción constante de este primer partido. Nicolás Larcamón

Para el técnico el duelo del próximo sábado no es una revancha a lo vivido el semestre pasado justo ante Tigres cuando dirigía al Necaxa.

Realmente ese es un capítulo cerrado, hoy estoy en una nueva historia, indudablemente lo deseo muchísimo por lo que representaría para todo Cruz Azul, para nuestra gente, para los muchachos, entonces en definitiva la misión tiene más que ver con una cuestión de que sería muy importante para nosotros, más que por el antecedente de lo que fue el semestre pasado y no, realmente no tiene que ver con una cuestión de revancha. Nicolás Larcamón

