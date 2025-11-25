Las palabras de Nicolás Larcamón previo al cruce ante Chivas

Chivas y Cruz Azul se cruzarán en el duelo más interesante de los cuartos de final de la Liga MX. El escenario dicta que el duelo será igualado entre dos estilos de juegos a la par, así mismo lo entiende el técnico celeste, Nicolás Larcamón.

Veo un duelo muy duro, que será una serie donde ambos equipos buscaremos tener mucho protagonismo, intentando maniatar al rival desde la posesión y la presión. No podemos subestimar lo que Chivas ha logrado en el cierre. Conozco a Gabriel Milito de su paso por Chile, Brasil y, por supuesto, aquí en México. Siempre ha sido un perfil de intención muy similar al mío, de equipos que buscan ser agresivos y dominar los partidos. Nicolás Larcamón

Pidió al arbitraje estar a la altura de lo que seguramente ofrecerán tanto Chivas como Cruz Azul dentro del campo.

Identifico bien la calidad de arbitraje que hay acá en México. Creo que muchos de los árbitros que dirigen son muy buenos, no tengo duda respecto a eso. Creo que es importante que las designaciones consideren muy bien de lo relevante y lo importante que puede ser el buen trabajo de una terna arbitral. No solamente del árbitro principal, sino de todos los asistentes, asistentes VAR, que constituyan los mejores representantes del colegio de árbitros para achicar el margen de error, para estar en manos de los mejores. Nicolás Larcamón

Cerró ofreciendo su voto de confianza total a Andrés Gudiño, quien tomará el puesto titular en la portería celeste tras la lesión de Kevin Mier.