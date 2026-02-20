Las palabras de Nicolás Larcamón previo al duelo ante Chivas

Nicolás Larcamón habló previo al cruce ante Chivas y dejó claro el tono con el que su Cruz Azul debe afrontar uno de los partidos más esperados del campeonato. El estratega celeste apeló a la intensidad máxima y a la convicción futbolística.

“Hay que ir al límite, hay que ir al límite porque las exigencias están a tope, y hasta incluso en ese rasgo clásico, por los antecedentes, por el cruce en la liguilla pasada. Entonces en definitiva, hay muchas cuestiones que van a estar a flor de piel, pero el foco tiene que estar puesto en lo futbolístico, en ser nosotros, en plantarnos a jugar nuestro futbol. Confío que vamos a estar muy encaminados en lograr lo que todos queremos”, expresó.

El técnico entiende el contexto emocional del encuentro. No solo se trata de un duelo con tintes de clásico reciente, sino de un choque directo entre los equipos que hoy ocupan las primeras posiciones de la tabla.

Larcamón reconoció que el cruce ante Chivas, actual líder del torneo, puede adquirir un rótulo especial debido al momento competitivo que atraviesan ambos clubes, con Cruz Azul instalado como sublíder.

“Puede ser que sí sea el más importante, de lo que viene siendo el desarrollo del campeonato, puede ser uno de los de más resonancia, de más cartel, los clubes extremadamente populares”, explicó.

El técnico añadió al respecto: "Encima con atravesando grandes presentes, grandes momentos, y puede estar ese rótulo de partido muy importante. Después, faltan todavía muchas fechas, restarán partidos muy importantes para nosotros también, para otros equipos que también tienen muy buena convocatoria".

Más allá del análisis del rival, el entrenador también se refirió al panorama en la portería. Kevin Mier avanza en su recuperación y su regreso comienza a delinearse en el calendario celeste.

“La recuperación viene siendo muy positiva, hasta el punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la 21, lo cual es una gran noticia. La realidad es que la otra gran noticia es que Andrés (Gudiño) está teniendo un nivel muy bueno, que con la recuperación de Mier, vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto. Pero hoy realmente estoy muy conforme y con mucha seguridad en todo lo que viene siendo la figura de Andrés, no solamente dentro de la cancha sino fuera de ella también”, señaló.

Finalmente, Larcamón confirmó que el arquero colombiano será elegible a partir de la Jornada 8, cuando Cruz Azul enfrente a Toluca.

“Es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado y al mismo tiempo que se sume a la competencia interna para encarar la segunda mitad del semestre con la oportunidad de competir por el puesto”, sentenció.

Así, Cruz Azul se prepara para un duelo de alto voltaje ante el líder, con la convicción de jugar al límite y con la certeza de que pronto contará nuevamente con Mier en la lucha por la titularidad.

