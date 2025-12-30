Las palabras del entrenador del Girona que acercan a Ter Stegen a la rampa de salida

En Girona no esconden la ambición. El crecimiento deportivo del club en las últimas temporadas ha cambiado el discurso, los objetivos y también los nombres que aparecen sobre la mesa. El último en hacerlo es mayúsculo. Marc-André ter Stegen. Y no por rumores vacíos, sino por palabras claras y directas del entrenador del Girona, Míchel, que ha dejado una declaración que no ha pasado desapercibida en el panorama futbolístico español.

“Me encantaría tener a Ter Stegen con nosotros. Es un portero top”. Así de contundente se mostró el técnico, en unas palabras recogidas por Gerard Romero, que reflejan tanto admiración deportiva como ambición institucional. Míchel no se quedó ahí: “Todos los clubes quieren a Marc en su equipo”. Una frase que resume perfectamente el estatus del guardameta alemán y el respeto que genera en el fútbol europeo.

En clave deportiva, el interés —o al menos el deseo— tiene todo el sentido. Ter Stegen es uno de los porteros más completos del continente: liderazgo, experiencia en grandes noches, juego de pies diferencial y una capacidad para sostener partidos que encajaría en cualquier proyecto competitivo. Para un Girona que quiere consolidarse en la élite y seguir dando pasos adelante, soñar con un perfil así no es casualidad.

Eso sí, una cosa es el deseo y otra la realidad del mercado. La operación sería compleja por múltiples factores: contrato, salario y el peso específico de Ter Stegen en el FC Barcelona. Sin embargo, hay un elemento que invita, al menos, a no cerrar la puerta del todo: las excelentes relaciones entre ambos clubes, que ya han facilitado operaciones en el pasado.

Desde el Barça, de momento, no hay pronunciamientos oficiales. Pero en Girona el mensaje es claro. No se trata de promesas ni de negociaciones abiertas, sino de una declaración de intenciones que habla del nuevo estatus del club catalán. Míchel no lanza globos sonda: habla como entrenador de un equipo que ya no se conforma con mirar desde abajo.