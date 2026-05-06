Las peores temporadas del Real Madrid en el siglo XXI - rankeadas

Para un club como el Real Madrid, dos temporadas sin un título importante pueden parecer dos décadas. Cuando los éxitos son tan grandes y tan frecuentes, los fracasos se sienten con mayor intensidad. Con LaLiga prácticamente asegurada para el FC Barcelona, ​​los blancos se enfrentan a otra temporada sin títulos.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Tras no adaptarse a los métodos de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa no ha logrado enderezar el rumbo en el Bernabéu, y el Madrid ha tenido dificultades para encontrar una identidad y una motivación en el terreno de juego tras la marcha de Carlo Ancelotti, mientras sus rivales han seguido avanzando.

Se avecina un verano de cambios, mientras Florentino Pérez afronta uno de los periodos más difíciles de su presidencia. Pero, ¿Cómo se compara la actual temporada con las malas del pasado? Estas son las peores temporadas del Real Madrid desde principios de siglo.

8. 2024/25

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Marc Atkins/GettyImages

La última temporada de Ancelotti en su segunda etapa al frente del club fue decepcionante. El Madrid no pudo superar al Barcelona en ningún aspecto, perdiendo ambos Clásicos de Liga, incluyendo una dolorosa derrota por 4-0 en casa.



En la Copa del Rey, perdieron una final polémica y muy tensa ante su eterno rival, que terminó con la expulsión de tres jugadores del Madrid.

La Supercopa de Arabia Saudí también terminó con otra derrota ante el Barça.



Mientras tanto, en la UEFA Champions League, los tiros libres de Declan Rice sentenciaron al equipo de Ancelotti en cuartos de final.

7. 2012/13

Real Madrid v Galatasaray - UEFA Champions League Quarter Final | Elisa Estrada/GettyImages

La tercera y última temporada de José Mourinho en el club terminó en un ambiente de polémica (como suele suceder), con el polémico técnico portugués generando conflictos internos y externos mientras el Madrid se quedaba corto en todos los frentes.



El segundo puesto en la liga no fue suficiente tras la campaña de 100 puntos del año anterior, mientras que Robert Lewandowski se consagró como superestrella con su actuación estelar, anotando cuatro goles para el Borussia Dortmund contra el Madrid en las semifinales de la Champions League.



Tras perder la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, Mourinho describió la temporada como "la peor de mi carrera".

6. 2009/10

Bilbao V Real Madrid - La Liga | Victor Carretero/GettyImages

La única temporada de Manuel Pellegrini al frente del Real Madrid fue, en cierto modo, impresionante. El chileno logró terminar la campaña con la asombrosa cifra de 96 puntos en La Liga, pero aun así quedó segundo, por detrás del Barcelona.



El infame conocido como Alcorconazo en la Copa del Rey y la derrota en octavos de final ante el Lyon fueron, en última instancia, imperdonables, dado el verano de inversiones (incluidas las de Kaká y Cristiano Ronaldo) que precedió a la temporada posterior a la reelección de Pérez como presidente.

5. 2025/26

Bayern Munich vs Real Madrid - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

Aún no ha terminado del todo y esta temporada está destinada a quedar en los primeros puestos por las razones equivocadas.



A pesar de sus goles, Kylian Mbappé no ha logrado compenetrarse con las superestrellas del Real Madrid, mientras que el descontrolado poder de los jugadores volvió a ser tema de conversación después de que Alonso describiera el vestuario como "imposible de entrenar".



El equipo de Arbeloa quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League en circunstancias polémicas tras la expulsión de Eduardo Camavinga, pero lo cierto es que aún está lejos de ser uno de los mejores de Europa.

4. 2005/06

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-OLYMPIQUE-LYONNAIS | BRU GARCIA/GettyImages

El fin de los Galácticos. La temporada 2005-06 puso de manifiesto todos los fallos del proyecto: una plantilla sobredimensionada, desorganizada y aparentemente desmotivada fracasó en todos los frentes, mientras que los fichajes de verano como Robinho y Júlio Baptista no hicieron sino agravar los problemas sobre el terreno de juego.



El entrenador Vanderlei Luxemburgo fue destituido en diciembre, después de que Ronaldinho deslumbrara en el Bernabéu en la victoria por 3-0 en el Clásico. Juan Ramón López Caro solo pudo llevar al Real Madrid al segundo puesto de la tabla, apenas dos puntos por delante del Sevilla, quinto clasificado.



Diego Milito marcó cuatro goles al Madrid con el Zaragoza en la Copa del Rey, mientras que Thierry Henry inspiró al Arsenal a la victoria en los octavos de final de la UEFA Champions League.

3. 2018/19

Real Madrid v Ajax - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | TF-Images/GettyImages

Una temporada desastrosa. El Real Madrid tuvo tres entrenadores (Julen Lopetegui, Santiago Solari y Zinedine Zidane) mientras intentaba adaptarse a la vida sin Cristiano Ronaldo y, en un principio, sin Zidane.



Tras el triplete en la Champions League, la derrota por 4-1 en casa ante el Ajax en octavos de final fue especialmente dura de digerir.



En la liga, el Madrid terminó tercero por segunda temporada consecutiva, a 19 puntos del Barcelona, ​​que también lo eliminó en semifinales de la Copa del Rey.

2. 2008/09

Real Madrid Training And Press Conference | David R. Anchuelo/GettyImages

La última temporada antes del regreso de Pérez a la presidencia fue desastrosa.



El Real Madrid terminó a nueve puntos del Barcelona, ​​campeón de La Liga, y cerró la temporada liguera con cinco derrotas consecutivas, incluyendo una humillante derrota por 6-2 en el Clásico en el Bernabéu.



En la UEFA Champions League, los hombres de Juande Ramos fueron superados por el Liverpool de Rafa Benítez y cayeron eliminados, nada menos que ante el Real Unión, en la Copa del Rey.

1. 2003/04

Real Madrid v Zaragoza | Firo Foto/GettyImages

Una temporada increíblemente mala, considerando el nivel actual de La Liga. El Real Madrid terminó cuarto en la clasificación la temporada 2004-05 bajo la dirección de Carlos Queiroz, quien nunca logró ganarse a sus Galácticos.



Las salidas de Steve McManaman, Fernando Hierro, Fernando Morientes y, sobretodo, Claude Makélélé tuvieron un gran impacto en el vestuario, mientras que la decisión de sustituir a Vicente del Bosque para "renovar el equipo" resultó desastrosa.



Los blancos terminaron la temporada con solo 70 puntos tras perder sus últimos cinco partidos —y siete de los últimos diez— y fueron eliminados por el Mónaco en los cuartos de final de la Champions League.



La derrota en la final de la Copa del Rey, en la prórroga, ante el Real Zaragoza, completó una temporada desastrosa y sin títulos.

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