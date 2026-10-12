Las polémicas arbitrales ocurridas en los partidos de América vs Monterrey

Este fin de semana se dio una de las acciones más polémicas del Apertura 2026. Como se está acostumbrado, el asunto giro en torno al América, el cual festejó sus 110 años de existencia recibiendo a Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte Azteca, rescatando el empate 1-1.



La Pandilla fue la primera en pegar de la mano del uruguayo Diego Rossi, incluso pudo haber aumentado la ventaja a 2-0 si se hubiera marcado un claro penal sobre Jesús Manuel Corona. El colombiano Cristian Borja iba marcando al Tecatito, pisándole el pie dentro del área, sin embargo, ni el árbitro Óscar Mejía ni el VAR intervinieron dejando pasar la jugada sin marcar nada de nada. Con esto, los albiazules perdieron un penal a favor, además que el local evitó quedarse con diez hombres porque el lateral se hubiera llevado la segunda amarilla. Lo peor, el mismo cafetalero le dio otro pisotón al extremo, acción que era para cartón preventivo, pero nuevamente el silbante hizo mutis. Al final, los de Coapa encontraron la igualada gracias al uruguayo Santiago Bueno.



Esta no es la primera vez que un encuentro entre estos dos equipos deja dudas y sospechas sobre el arbitraje, ya que se han repetido dichas situaciones en los últimos años, hasta en cotejos de eliminación directa.

¡PISOTÓN DE BORJA!



▶️ ‘Tecatito’ recibió un pisotón que no fue sancionado como penal.



🤔 ¿ERA PENAL? 👀 pic.twitter.com/BMk7bzTwNZ — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 11, 2026

1. Cuartos de final Ida, Apertura 2025

¡DURA ENTRADA DEL TECATITO CORONA QUE PARECÍA DE ROJA! 😱#CentralFOX | El futbolista de Rayados le dejó la plancha a Álvaro Fidalgo, pero solo lo amonestaron.https://t.co/vLyFSMsO9L — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 27, 2025

Apenas en noviembre del año pasado, los dos se enfrentaron en la Liguilla y el primer partido generó polémica. En el Estadio BBVA, los albiazules se impusieron 2-0 a través del español Sergio Canales y un autogol del chileno Igor Lichnovsky.



En ambos bandos hubo acciones de posible mano y falta dentro del área, una de ellas con Carlos Salcedo como protagonista cometiendo una posible pena máxima sobre Henry Martín, la cual no fue sancionada por el silbante Jesús López ni revisada por el VAR, que esa vez estaba encabezado por Adonai Escobedo. A la vez, Tecatito Corona realizó una plancha sobre el español Álvaro Fidalgo que fue juzgada solamente con amarilla, a pesar de que especialistas y medios la ameritaban como roja. Esto llevó a que el cuerpo arbitral fuera suspendido a la brevedad.

2. Final Vuelta, Apertura 2019

¿Por qué no se señala penal sobre Guido Rodríguez? Les cuento.



Vimos esta toma.



Lo que no vimos: con el otro brazo, Guido también comete falta sobre Leonel Vangioni, algo que sí apreció César Ramos en la jugada original.



La revisó considerando eso.



Veo correcta su decisión. pic.twitter.com/1uDzhoxINU — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) December 30, 2019

Este juego vive en la memoria de los aficionados de ambos equipos, ya que Monterrey se coronó en el Nido al salir airosos en la tanda de penales por 2-4 tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario.



Los regios se impusieron 2-1 en la Ida, llegando con ventaja, siendo remontados, pero al final, el argentino Rogelio Funes Mori llevó todo hasta la tanda de penales. El arbitraje fue llevado por César Ramos Palazuelos y la gran polémica fue en la primera parte cuando el colombiano Roger Martínez había anotado, pero fue anulado por una mano previa al arranque de la jugada, la cual fue checada en el VAR. Más adelante, se pidió un penal del argentino Leonel Vangioni sobre su compatriota Guido Rodríguez luego de un jaloneo dentro del área. El anular el tanto de Roger evitó poner contra las cuerdas a los visitantes cambiando la dinámica, permitiendo que igualaran el global en el complemento.



Tiempo después, la Comisión de Arbitraje admitió públicamente que existió un fallo arbitral al no marcar ese penal a favor de las Águilas, sancionando al silbante con varios partidos por no revisar en el VAR.

3. Semifinales Vuelta, Clausura 2016

¡TIEMBLA RAYADOS! 😰



Miguel Samudio recordó el “Hay un Dios” de las semifinales del Clausura 2016 🔙



Monterrey no ha podido ganar una final de Liga Mx en el BBVA.#VolverAEmocionar pic.twitter.com/UH9sskE62B — La Octava Sports (@laoctavasports) December 26, 2019

El 21 de mayo del 2016 se llevó a cabo el segundo juego tras haber acabado el primero con marcador 1-0 a favor del América en el Azteca.



Monterrey llegó a la gran final al dejar la pizarra 4-3 global después de vencer 4-2 en casa. Cerca del final del juego, con el marcador igualado, Roberto García Orozco señaló un penal a favor de los regios por una presunta mano del paraguayo Miguel Samudio tras un centro del uruguayo Carlos Sánchez cuando la pizarra estaba 3-3 global. La repetición mostró que la redonda impactó en el hombro/axila del guaraní y no en la mano. El colombiano Edwin Cardona convirtió el penal para dejar todo 4-3, ocasionado los reclamos de la directiva azulcrema hacia el arbitraje.

4. Jornada 4, Clausura 2019

Fernando Guerrero echando a Nico Sánchez | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El 26 de enero del 2019, La Pandilla doblegó 3-2 al Ave en El Gigante de Acero. El cotejo se recuerda por la polémica actuación del silbante Fernando Guerrero, quien expulsó a cuatro jugadores, dos por bando.



Apenas al minuto 6, El Cantante echó al colombiano Avilés Hurtado cuando disputó un balón dividido en el mediocampo realizando una fuerte barrida sobre la pierna de Guido Rodríguez. Tras revisar el VAR, se determinó echar al delantero. Para el 48’, llegó el turno de Jorge Sánchez. En una jugada dividida por la banda, el lateral cometió una fuerte entrada sobre el colombiano Stefan Medina, recibiendo la roja directa. Al 56’, hubo doble amarilla para el argentino Emanuel Aguilera, quien cometió una falta táctica para cortar un avance rival. Finalmente, al 63’, el argentino Nico Sánchez derribó dentro del área al colombiano Matheus Uribe, ganándose la segunda amarilla. Eso llevó a una pena máxima. Ambas directivas criticaron el arbitraje del colegiado.