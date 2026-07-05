Las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé tras el triunfo de Francia sobre Paraguay

La selección de Francia venció 1-0 al equipo de Paraguay en el partido correspondiente a los octavos de final por el Mundial 2026, con un solitario gol de Kylian Mbappé, por la vía del penal. Con este tanto, el atacante del Real Madrid llegó a siete anotaciones en la presente copa del mundo y clasificó a su selección a la siguiente ronda.

Al término del compromiso, Kylian Mbappé habló frente a las cámaras sobre la actitud de los futbolistas paraguayos dentro del terreno de juego, lo que esperaban de ellos y cómo lograron vencerlos, no solo desde lo futbolístico, sino también, y, sobre todo, de lo mental.

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Les mostramos a Paraguay que si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio. Si nos dicen que nos vayamos a la mierda, también les diremos que se vayan a la mierda. Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos, y fuimos mejores que ellos. Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol ofensivo. Kylian Mbappé.

Estas declaraciones son comúnes en confederaciones como la CONMEBOL o la CONCACAF. Las selecciones que pertenecen a la UEFA rara vez hablan frente al micrófono. Ellos prefieren hacerlo desde la cancha, y en la cancha casi siempre ganan.

No obstante, en esta ocasión, Kylian Mbappé no se guardó nada. Se dijo molesto por las actitudes de la selección de Paraguay y se mostró orgulloso de haberse, no solo enganchado en el juego sucio que su similar les propuso, sino vencerlos en su propio escenario, con sus propias reglas... a su manera.

Las opiniones en redes sociales están divididas. Por un lado están los que consideran que es un exceso de soberbia por parte de Kylian Mbappé, pero, por el otro, están los que aplauden este tipo de declaraciones, pues consideran que alimentan las rivalidades justo ahora, que la copa del mundo está por entrar en su recta final.

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