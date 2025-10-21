Las polémicas declaraciones de Thibaut Courtois antes del Clásico contra el FC Barcelona
Thibaut Courtois no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa al partido de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, que se disputará este miércoles, aunque siempre pensando en el Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona.
A pocos días del esperado y mediático duelo por el primer lugar de las posiciones en LaLiga, el guardameta belga lanzó varios mensajes que no pasaron desapercibidos, especialmente uno dirigido al presidente azulgrana, Joan Laporta, quien días atrás atribuyó supuestos errores arbitrales en contra de su escuadra, por una "mano blanca", en alusión a la entidad merengue.
“Laporta dice eso porque tiene que decirlo y porque el caso Negreira sigue abierto. Nunca he sentido que los árbitros nos favorezcan, más bien lo contrario. Los árbitros son humanos y cometen errores, pero no creo que nos beneficien”, declaró Courtois, según el diario Sport.
El Real Madrid llegará al Clásico del Santiago Bernabéu con una ventaja de dos puntos sobre el Barcelona, luego que ambos equipos ganaran sus compromisos ligueros del pasado fin de semana. Mientras los blaugranas superaron in extremis 2-1 al Girona, con tanto del defensa uruguayo Ronald Araújo al 93', los blancos superaron 0-1 al Getafe cortesía de Kylian Mbappé, en un cotejo en el cual los locales (los azulones) se quedaron con dos hombres menos en los últimos 13 minutos y reclamaron un posible penal a su favor que el árbitro no concedió.
En el horizonte, el Madrid también tendrá la motivación de romper la racha negativa frente al Barca, que la temporada pasada se impuso en los cuatro careos directos, incluyendo dos finales (Supercopa de España y Copa del Rey) y sumando un total de 16 goles a favor.
Además del pulso por el liderato en LaLiga, la oncena de Xabi Alonso, con Courtois siempre como su "1" estelar, busca en la Champions League mantener su paso perfecto y alcanzar nueve de nueve unidades posibles en las tres primeras jornadas de la nueva fase inicial.
