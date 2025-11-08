Las polémicas declaraciones de un ex-jugador del Real Madrid: "A Lamine Yamal no lo ficharía jamás para el Madrid"

Iván Zamorano ha encendido el debate en el fútbol español con unas declaraciones polémicas sobre Lamine Yamal. En una entrevista en el podcast El Cafelito de Josep Pedrerol, el exdelantero del Real Madrid aseguró que, pese al talento incuestionable del extremo culé, “no lo ficharía jamás” porque “no representa la esencia del Real Madrid”.

“Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo, y esa es la esencia. Lamine Yamal no tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barça, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso”, afirmó con contundencia el chileno.

FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Zamorano fue más allá al cuestionar la exposición mediática del joven de 17 años: “Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo. Un chico tan joven al que se le dan tantas luces por lo que habla… Creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo y lo otro, más adelante”.

El exfutbolista aprovechó además para enviar un mensaje al FC Barcelona: “Tienen que tratar de encaminar a Lamine Yamal. Así será solo un gran jugador. Los que dejan un legado están hechos de otra estirpe”.

Las palabras de Zamorano no han pasado desapercibidas y han reabierto el eterno debate sobre los valores, la madurez y la proyección de los nuevos talentos en el fútbol moderno.