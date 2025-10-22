Las polémicas palabras del presidente de LaLiga contra el Real Madrid por la cancelación del partido de Miami

La polémica por el intento de llevar LaLiga a Estados Unidos volvió a decir presente, a pesar de la cancelación de Miami como sede para el citado encuentro entre el Villarreal y el FC Barcelona; hecho producido la noche del martes y que, de acuerdo a Javier Tebas, el Real Madrid es culpable de ello.

Es que Relevent, socio estratégico de la competición española y promotora del proyecto para disputar el partido del 20 de diciembre en el sur de la Florida, anunció oficialmente la suspensión del mismo tras la gran controversia generada en torno a la iniciativa.

De hecho, la falta de transparencia denunciada por varios jugadores de todos los equipos, incluyendo al menos tres del Madrid, y la queja formal del propio Real ante el Consejo Superior de Deportes, alegando “alteración de la competición”, terminaron por frenar el plan de Tebas, quien frente a semejante decisión reaccionó de inmediata en sus redes sociales.

"Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro. Se invoca la defensa de la 'tradición' desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales; auténtico motor de la industria en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial", escribió el presidente de LaLiga en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter).

El mensaje de Tebas tuvo un claro destinatario: el Real Madrid; con quien acumula años de enfrentamiento público. "Se apela a la 'integridad de la competición' desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva. Y otros, quizás sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta 'información' (que entonces tuvieron y ahora también) fue sólo una excusa para acabar con el proyecto".

Pese al revés, el máximo dirigente de la categoría de honor española insistió en que mantendrá su ambición internacional. “LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad. El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo; esta vez estuvimos muy cerca".

El Villarreal-Barça finamente se disputará en el Estadio de la Cerámica, casa del Submarino Amarillo, tal y como estaba pautado en el calendario original. "Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que sólo buscaba el crecimiento de nuestra competición".

Por otro lado, el Real Madrid le saca dos puntos de ventaja en la cima de LaLiga a la entidad blaugrana, luego de ocho jornadas y previo al Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu.

