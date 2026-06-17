Argentina comenzó la defensa de su título frente a Argelia, sin embargo, todavía queda un largo recorrido en el Mundial 2026. Liderada por Lionel Messi, la escuadra sudamericana dio cuenta de los africanos por marcador de 3-0 y se colocan por el momento como líderes de su sector y como uno de los máximos favoritos a quedarse con la copa.

¿Qué probabilidades tiene Argentina de clasificar a la siguiente ronda tras su duelo vs Argelia, según la IA?

De acuerdo con el pronóstico de ChatGPT, tras vencer a Argelia, la selección argentina tiene una probabilidad de 99-99.5% de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Evidentemente las posibilidades que maneja 'La Scaloneta' de estar en los dieciseisavos es muy alta, sobre todo si tomamos en cuenta que para esta edición hasta tres equipos pueden avanzar de la Fase de Grupos.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages





Según las casas de apuestas y especialistas, La Albiceleste tiene altas probabilidades de pegarle a Austria en la Jornada 2, lo que la dejaría con seis puntos, suficientes para poder relajarse de cara a la última fecha, pues con eso tendría el boleto en mano para los dieciseisavos.



Para apoyar aún más la teoría, se ve muy lejano que la debutante Jordania dé un ‘campanazo’ derrotando a Lionel Messi y compañía, pues no cuenta con tanto rodaje frente a potencias mundialistas, por más que Arabia Saudita haya dado de qué hablar al derrotar a los argentinos en la primera ronda de Qatar 2022. En palabras de la misma Pulga, Argelia era el contrincante a temer debido a su capacidad física y resultados recientes, por lo que estarían más relajados para los dos encuentros posteriores.



Justamente, Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, ha mostrado capacidad para controlar los partidos ante rivales de menor jerarquía o con menos conocimiento en Copas del Mundo, así que tienen todo de su parte para poder hacer hasta nueve puntos.

El historial de Argentina vs Argelia

La Albiceleste y los Zorros del Desierto están ubicados en el Grupo J junto a Austria y la primeriza Jordania. El siguiente reto de Lionel Scaloni y sus dirigidos es frente a El Wunderteam, este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.



Únicamente ha habido tres choques entre ambas naciones. El primero ocurrió el 21 de mayo de 1980 en Viene cuando los entonces pupilos de César Luis Menotti golearon 5-1 en calidad de amistoso, donde Diego Armando Maradona resaltó por su 'hat-trick'. Posteriormente y previo al Mundial de Italia 1990, los de Carlos Bilardo sellaron un empate 1-1, donde Jorge Burruchaga evitó la derrota tras la ventaja momentánea de los austriacos a través de Manfred Zsak.

En su primer duelo oficial, Argentina ganó por marcador de 3-0, con histórico hat-trick de Lionel Messi.