Las posibilidades de clasificar de Brasil después de empatar 1-1 contra Marruecos según la IA

El sábado 13 de junio del 2026, la selección de Brasil jugó su primer partido en el Mundial 2026, al enfrentarse al conjunto de Marruecos, que intentará escribir una historia tan buena como en la edición anterior, cuando llegaron hasta semifinales, dejando en el camino a potencias como España y Portugal

El encuentro lo comenzaron ganando los marroquies, con un gol de Ismael Salibari al minuto 21 de la primera mitad. Sin embargo, al 32, Vinícius Jr., lo empató para Brasil, que luchó con todo por el gol de la victoria, pero este nunca llegó y el duelo acabó 1-1.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El conjunto de la verdeamarelha afrontará su segundo compromiso del Grupo C al toparse ante su similar de Haití, selección a la que se ha enfrentado en tres oportunidades en dos partidos amistosos y solo un encuentro oficial.

En 1974 en un duelo amistoso, la canarinha venció 4-0 al cuadro de la Concacaf. En 2004 en otro cotejo amistoso los haitianos volvieron a ser goleados 0-6.

Mientras que, el juego más reciente fue en la Copa América 2016 y una vez más los sudamericanos hicieron de las suyas al propinarles otra vapuleada 7-1. De esa manera, en tres enfrentamientos Brasil ha marcado 17 goles por solo uno de Haití.

Para la Jornada 2 de la Copa del Mundo 2026, Brasil volverá a encontrarse a la que podría volver a ser su presa desde el Estadio Filadelfia el viernes 19 de junio a las 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México) y 01:30 horas (España).

Cerrando la fase de grupos en la Fecha 3, Brasil sostendrá un duelo ante Escocia el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España) desde el Estadio Miami.

Las probabilidades de Brasil para avanzar de ronda después de la Jornada 1

Le preguntamos a la IA de ChatGPT sobre cuáles son las probabilidades de cuadro dirigido por Carlo Ancelotti para clasificar a la siguiente ronda, y esta fue su respuesta:

No existe un porcentaje oficial, pero considerando que Brasil ya sumó un punto ante el rival más fuerte del grupo, que Haití es el equipo más débil del sector y que Escocia llega un escalón por debajo de Brasil en calidad individual, las probabilidades de que Brasil avance son muy altas: alrededor del 85-95%.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026