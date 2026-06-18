Las posibilidades de clasificar de Colombia tras vencer 3-1 a Uzbekistán, según la IA

El Mundial 2026 ha arrojado algunas sorpresas hasta ahora, pero también nos ha dado resultados que se esperaban, tal como la victoria de Francia sobre Senegal, el inicio de ensueño de la actual campeona Argentina contra Argelia y la goleada de Alemania ante la discreta Curazao. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer en este torneo que por primera vez cuenta con la participación de 48 selecciones.

En algunos grupos está quedando claro el panorama sobre quiénes podrían clasificar a la ronda de dieciseisavos, así que, hablando de dicho tema, Colombia parte como favorita para poder superar la primera fase a lado de Portugal, sin embargo, está claro que todo puede ocurrir.



Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo tuvieron como primer rival del sector a la debutante Uzbekistán, dejando un marcador de 3-1. Ahora, su siguiente compromiso será contra otro rival que también acaba de hacer su primera aparición en la Copa del Mundo: la República Democrática del Congo, aunque se debe aclarar que anteriormente participó en 1974 cuando estaba bajo el nombre de Zaire, siendo en aquel entonces la primera selección de África que calificaba a la justa.

Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene Colombia de clasificar tras su resultado ante Uzbekistán, según la IA?

Las probabilidades de ver a los cafetaleros en la ronda de dieciseisavos de final son muy altas. Gracias a las ventajas nuevas que da este nuevo formato, los ocho mejores terceros lugares estarán contando con boleto a la recta final.

La República Democrática del Congo podría ser toda una incógnita para el equipo sudamericano, sin embargo, gracias a su mayor jerarquía internacional y experiencia, parte como favorito para obtener los tres puntos, lo que dejaría al cuadro de la CONMEBOL con mayor relajación para cerrar la fase de grupos ante la complicada Portugal, a la cual incluso podría empatar en el resultado más optimista porque la victoria no podría verse del todo claro, ya que Vitinha Ferreira, Joao Neves, entre otros más, atraviesan, quizá, por una de las mejores etapas de su carera, sumado a la letalidad de Cristiano Ronaldo frente al arco.



Si algo caracteriza a La Fiebre Amarilla es su juego ofensivo, además de las individualidades que pueden marcar diferencia de un instante a otro, gracias a elementos como Luis Díaz y James Rodríguez, sin dejar de lado la fortaleza del mediocampo con Richard Ríos y Jefferson Lerma.



Colombia podría terminar esta fase con siete puntos, suficientes para instalarse del otro lado.

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