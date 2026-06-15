Las posibilidades de clasificar de España después del empate 0-0 vs Cabo Verde, según la IA

España, una de las grandes favoritas para ser campeona del mundo, arranco su camino en el Mundial 2026 frente a la primeriza Cabo Verde. Sin embargo, las cosas se complicaron en un partido que parecía a modo, quedó en empate sin goles.

Tanto La Roja como los Tiburones Azules comparten el Grupo H con Arabia Saudita y Uruguay. El siguiente rival de la campeona del mundo en Sudáfrica 2010 son los Halcones Verdes en el NRG Stadium de Houston, este domingo 21 de junio. Estos dos equipos cuentan con un historial a favor de los españoles, quienes se han llevado los tres cotejos que han disputado, dos de carácter amistoso (5-0 y 3-2) y uno en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2006 que acabó con la victoria europea por la mínima.

¿Cuáles son las posibilidades de clasificar de España tras su encuentro vs Cabo Verde según la IA?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Google Gemini, las posibilidades de La Roja de estar en la siguiente ronda son bastante altas, del 93%, ya que a diferencia de otras ediciones, en esta ocasión hasta quedar como uno de los mejores terceros lugares podría darte la oportunidad de mantenerte con vida, todo gracias al incremento de selecciones participantes.



Con seis puntos aún en disputa, los pupilos de Luis de la Fuente podrían estar más del otro lado que eliminados, ya que las casas de apuestas apuntan a que tendrán otro triunfo ante Arabia Saudita, la cual a pesar de ser un invitado habitual al certamen internacional no termina por tener etiqueta de favorita ante Lamine Yamal, Pedri González, Pablo Gavi, Rodri Hernández y compañía.



El verdadero obstáculo será en la tercera fecha cuando les toque enfrentar a Uruguay, otra de las campeonas del mundo, la cual tratará de mejorar lo hecho en Qatar 2022, donde fue eliminada en Fase de Grupos al quedar tercera del sector H por debajo de Portugal y Corea del Sur.



Si bien puede darse un nuevo triunfo español ante los charrúas en la última jornada que les diera el liderato del grupo, tampoco es descabellado apostar por un empate o una sorpresiva derrota, no obstante, esto no pondría en peligro el pase de España a los dieciseisavos, tomando en cuenta que podrían avanzar tres.



Se espera que La Furia haga al menos siete puntos en esta primera ronda.