Las posibilidades de clasificar de Estados Unidos después de golear a Paraguay según la IA

Con un doblete de Folarin Balogun, un autogol de Damián Bobadilla y un gol más de Giovanni Reyna en los minutos finales del partido, la selección de los Estados Unidos goleó 4-1 a su similar de Paraguay, que descontó al minuto 73 por conducto de Maurício Magalhães Prado.

Gracias a este resultado, los dirigidos por Mauricio Pochettino sumaron sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y son líderes de su grupo, con tres unidades y una diferencia de +3. Turquía y Australia se enfrentarán el día de mañana en busca de, al menos, empatar o acercarse al líder estadounidense en este arranque de la copa del mundo.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

Ahora, el combinado de las barras y las estrellas pone la mira sobre su siguiente adversario, Australia, la selección de Oceanía se ha medido en dos oportunidades frente a los norteamericanos y nunca les han podido ganar.

En sus dos encuentros históricos, ambos de carácter amistoso, los estadounidenses han salido airosos, la primera ocasión fue en 2010 con triunfo de 3-1 y el segundo cotejo fue hace apenas unos meses a finales del 2025 con victoria 2-1.

El compromiso de la Jornada 2 del Grupo D se disputará el siguiente viernes 19 de junio a las 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España) desde el Estadio de Seattle.

Mientras que, en última fecha de fase de grupos se cruzarán a la selección de Turquía el jueves 25 de junio a las 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México) y 03:00 horas (España) desde el Estadio Los Angeles.

Las posibilidades de avanzar para Estados Unidos según la IA tras la Jornada 1

Una vez disputada la primera jornada de una de las selecciones coanfitriones desde el Estadio Los Angeles ante Paraguay, le cuestionamos a la IA de ChatGPT sobre las posibilidades del cuadro norteamericano de meterse a la ronda de 32, y esto fue lo que nos respondió:

Estados Unidos tiene entre un 88% y un 92% de probabilidades de clasificar a la ronda de 32, y alrededor de un 60% de terminar como líder del Grupo D. La victoria lo dejó como primer lugar del sector, con tres puntos y una diferencia de goles de +3, además de haber superado con claridad a uno de sus rivales directos.

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