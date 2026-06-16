Las posibilidades de clasificar de Francia tras su victoria 3-1 vs Senegal según la IA

En un partido que explotó en los últimos 30 minutos de juego, la selección de Francia derrotó por 3-1 a su similar de Senegal en su presentación en la Copa del Mundo 2026 en actividad del Grupo I.

El combinado galo abrió el marcador al minuto 66 con una anotación de su capitán y goleador Kylian Mbappé, luego de un espectacular pase filtrado de Michael Olise, el segundo fue un gol de Bradley Barcola al 82' y Mbappé selló su doblete con otro golazo desde afuera del área al 90+6'. Mientras que los africanos descontaron con un tanto de Ibrahim Mbaye al 90+5'.

VICTOIREEEEEE !! 💙🔥



Nos Bleus s’imposent pour leur entrée dans la Coupe du Monde 🙌



🇫🇷3-1🇸🇳 #FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AkdgvaQ3Ku — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

Con este resultado, Les Bleus se concentran en Irak, un rival al que nunca se han enfrentado y esperan someterlos en plena justa mundialista para avanzar sin problemas la Fase de Grupos.

El enfrentamiento de la segunda fecha del Grupo I se disputará el siguiente lunes 22 de junio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España) desde el Estadio Filadelfia.

Mientras que, en el tercer juego de fase de grupos se encontrarán a la selección de Noruega el viernes 26 de junio a las 11:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México) y 20:00 horas (España).

Las posibilidades de avanzar para Francia según la IA tras el duelo ante Senegal

Francia ganó el primer partido del Grupo I | Dan Mullan/GettyImages

Una vez terminado el primer choque en la jornada de presentación del dos veces campeón del mundo, le preguntamos a la IA de ChatGPT sobre las posibilidades del cuadro de Didier Deschamps de avanzar a las rondas de eliminación directa y su respuesta fue la siguiente:

La situación del Grupo I quedó muy favorable para Francia. Con este triunfo, suma 3 puntos y se coloca líder provisional del grupo, mientras que Senegal queda sin puntos y con diferencia de goles negativa.

Las opciones de clasificación de Francia después de esa victoria son muy altas porque:

En el formato del Mundial 2026, los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a dieciseisavos, y algunos terceros también pueden clasificarse.

Francia era considerada la gran favorita del Grupo I incluso antes de comenzar el torneo.

Con 3 puntos en la primera jornada, le bastaría sumar una victoria más en sus partidos contra Irak y Noruega para asegurar prácticamente el pase.

En términos aproximados, una selección del nivel de Francia que gana su primer partido de grupo suele quedar con una probabilidad superior al 90% de avanzar a la fase eliminatoria. Además, la victoria por dos goles de diferencia mejora su posición en posibles desempates.