Las posibilidades de Portugal de clasificar tras su empate 1-1 vs R.D. Congo, según la IA

El Mundial 2026 arrancó de la mejor manera para la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía: le ganaron a la República Democrática del Congo por (COMPLETAR RESULTADO Y CONTEXTO) para ilusonarse con el pase a 16avos de final.

Los Lusos llegan a esta Copa del Mundo como uno de los firmes candidatos a la gloria, ya que vienen de ganar la última edición de la UEFA Nations League y cuentan con una camada de extraordinarios jugadores en un momento pleno de su carrera como Bruno Fernandes, Joao Félix, Rafael Leao y Pedro Neto, además de tener como emblema y capitán al histórico e inoxidable Cristiano Ronaldo.

¿Qué probabilidades tiene Portugal de clasificar a la siguiente ronda tras su duelo vs R.D. Congo, según la IA?

Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Según la estimación de Chat GPT, los dirigidos por Roberto Martínez tendrían entre un 88% de chances de meterse en los 16avos de final. Esto corresponde a que, además de los dos primeros de cada grupo, también entran los ocho mejores terceros, por lo que un triunfo prácticamente te deja servida en bandeja la clasificación a la siguiente instancia, la primera del mata-mata.

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal?

Tras esta gran victoria frente al Congo, Portugal permanecerá en Houston para enfrentarse a Uzbekistán en el NRG Stadium, casa de los Texans de la NFL.

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Los asiáticos harán su debut histórico mundialista ante Colombia en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos y saben que pueden volver a sorprender a una selección importante tras lo que fue el empate con los Países Bajos en Nueva York antes del inicio de la Copa del Mundo.

El encuentro será el martes 23 de junio a partir de las 12:00, hora de la costa este de los Estados Unidos, 11:00 de México y 19 de España.