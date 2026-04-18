Se viene un duelo apasionante entre los dos equipos con aspiraciones de levantar el trofeo de la Premier League. Este domingo 19 de abril, el Manchester City recibe al líder Arsenal en el Etihad Stadium, sabiendo que un triunfo lo dejará a tres puntos de distancia y con un partido menos que su rival.

Para los de Pep, el encuentro significa una oportunidad inmejorable de alcanzar al gran candidato al título. Para los de Arteta, la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa y prácticamente sentenciar la tan anhelada conquista.

La posible alineación del Manchester City

POR: Gianluigi Donnarumma - El arquero italiano con su imponente 1,96 m de altura atajó 28 partidos en esta Premier y solo le convirtieron 24 goles, dejando su valla invicta en 12 ocasiones.

LD: Matheus Nunes - Completamente afianzado en el lateral derecho, el portugués ofrece un ida y vuelta permanente y es un gran creador de oportunidades. En esta Premier ha aportado 6 asistencias.

DFC: Abdukodir Khusanov - Jugador del mes en marzo en el City, el uzbeko ha crecido en confianza. Un central veloz, con buena salida por abajo y con una gran capacidad de anticipación.

DFC: Marc Guéhi - Un refuerzo clave en esta temporada. El ex-Crystal Palace le dio solidez a una defensa que venía golpeada.

LI: Nico O'Reilly - Si bien pelea el lugar con Ait Nouri, cuenta con más chances de integrar el once titular. Su aporte ofensivo ha sido determinante, con 5 goles y 2 asistencias en esta Premier.

MC: Rodri - El eje sobre el cual gira y circula la pelota el equipo de Guardiola. Recuperado de su lesión, ha ido ganando ritmo a lo largo de la temporada y hoy es nuevamente un indiscutido en el once.

MC: Tijjani Reijnders - El ex-Milán es de esos jugadores que cualquier DT desearía tener. Un volante completo, con recuperación, llegada al área rival y un gran remate de media distancia.

ED: Antoine Semenyo - Un fichaje que ha tenido un impacto decisivo en la campaña de los citizens. Desde su llegada en enero, ha marcado 5 goles por Premier en 10 partidos, además de una asistencia. Un extremo desequilibrante, pero con mucho poder de fuego.

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

MCO: Rayan Cherki - El mago. El que le cambia el sentido a las jugadas con una sola aparición. En un equipo lleno de grandísimos jugadores, el francés se destaca por el espectáculo que ofrece cada vez que toca la pelota.

EI: Jérémy Doku - Especialista en el uno contra uno, capaz de desbordar y generar situaciones desde acciones individuales. Su presencia obliga a retroceder a las defensas rivales y abre espacios para sus compañeros., además de ser un gran asistidor (12 asistencias en toda la temporada)

DC: Erling Haaland - El máximo anotador de esta Premier con 22 tantos no marca en este certamen desde el triunfo por 3 a 0 sobre Fulham el 11 de febrero. ¿Volverá a gritar en el partido más importante de la liga?

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri

Mediocampistas: Rodri, Reijnders

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya – El Arsenal es el equipo menos goleado de la Premier y más allá de su solidez defensiva, en mucho tiene que ver la extraordinaria temporada del arquero español. En 32 encuentros solo le anotaron 24 goles y mantuvo su valla en cero en 15 ocasiones.

LD: Ben White - Al lateral le viene faltando regularidad producto de lesiones, pero cuando está en condiciones es un número puesto. Un jugador sumamente inteligente, con gran capacidad táctica que le permite desempeñarse también como central.

DFC: William Saliba – Un central completo, considerado hoy en día uno de los mejores del mundo. Pese a su altura (1,92m) es veloz, sabe esperar el pase correcto y tiene una excelente lectura del juego.

DFC: Gabriel Magalhaes – El equipo de Arteta mete miedo cada vez que tiene una pelota parada a favor y el brasileño es un especialista en esa faceta. Tres goles y cuatro asistencias para el ex-Lille en esta temporada.

LI: Piero Hincapié - De lateral o de central, el ecuatoriano aporta su versatilidad y un gran juego aéreo. Pelea el puesto con Calafiori, pero en Premier ha jugado más que el italiano y se estima que lo hará ante el City.

MC: Declan Rice – Si en el City el eje es Rodri, en el Arsenal es el ex-West Ham. Rice es un jugador clave para el esquema de Arteta por su capacidad a la hora de distribuir el balón, la cobertura de espacios y su gran pegada.

MC: Martín Zubimendi – Cinco goles en 32 encuentros de Premier para el volante español. Un jugador de equipo, capaz tanto de colaborar en la recuperación como de pisar el área rival.

MC: Eberechi Eze - Mediocampista con vocación ofensiva, delantero con gran capacidad de asociación. Todas las etiquetas le quedan bien a este gran refuerzo que en la temporada lleva marcados 9 goles, incluidos dos en el último clásico contra el Tottenham.

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

ED: Noni Madueke – El francés aprovechó la lesión de Saka para meterse en el equipo. Desequilibrante en el uno a uno, veloz por la banda, es el complemento perfecto para el centrodelantero.

EI: Leandro Trossard – En el otro costado del ataque, el belga ex-Brighton pelea su puesto con Martinelli, aunque cuenta con ventajas para ir desde el arranque.

DC: Viktor Gyökeres - Poco a poco va mostrando esa capacidad goleadora que hizo que el Arsenal pagara 70 millones de euros por su pase. 12 goles en su primer temporada en la Premier en 30 encuentros.

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Leandro Trossard, Eberechi Eze, Noni Madueke

Delantero: Viktor Gyökeres