Las posibles alineaciones del Real Madrid y el Atlético de Madrid para el derbi por LaLiga

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo en el marco de la jornada 29 de LaLiga, y si bien están uno arriba del otro tienen objetivos diferentes en el certamen doméstico: los de Álvaro Arbeloa están a cuatro puntos del puntero, el FC Barcelona, y quieren dar batalla hasta el final, mientras que el Atlético está lejos de la pelea por el título y buscará asegurarse su clasificación a la próxima UEFA Champions League.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Andriy Lunin - El ucraniano ingresó en lugar de Thibaut Courtois en el entretiempo del partido en Manchester y se mantendría en la valla ante la lesión del belga.

LD: Trent Alexander-Arnold - Uno de los mejores laterales derechos del mundo por su visión, pases largos y centros precisos. Sin embargo, su etapa en el Bernabéu ha sido complicada: adaptación difícil, lesiones y críticas por rendimiento irregular.

DFC: Antonio Rüdiger - El defensor alemán es agresivo, fuerte, rápido y con gran personalidad, pilar en la defensa del Real Madrid.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Fran García - El lateral español podría repetir en el once inicial tras ser titular en el último partido de LaLiga frente al Elche y de UEFA Champions League ante el Manchester City. Ferland Mendy está lesionado y Álvaro Carreras entre algodones.

MD: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MI: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

ED: Brahim Díaz - Esta temporada ha tenido minutos limitados sobre todo por su participación en la Copa África de Naciones (AFCON 2025). Es un jugador de banquillo muy útil: regate, visión y gol en momentos puntuales.

DC: Kylian Mbappé - El francés volvió a sumar minutos en la victoria en Inglaterra y podría probar ser desde la partida en el encuentro contra el Colchonero.

EI: Vinicius Junior - Uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. Velocidad explosiva, regate imparable, goles y asistencias clave, ha madurado hasta ser un referente absoluto. Viene de marcarle al Manchester City

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García, Dean Huijsen

Centrocampistas: Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso – La baja de Jan Oblak ha obligado a que el argentino se haga cargo de la portería en partidos grandes. Cuando le tocó responder, lo hizo con reflejos y personalidad.

LD: Marc Pubill – Siempre de pie. Central por naturaleza, lateral por necesidad. Pubill se ha convertido en uno de los futbolistas que Simeone utiliza donde haga falta.

DFC: Robin Le Normand – Defensor goleador. Su presencia aporta jerarquía en una zaga que tendrá que resistir la presión del dueño de casa.

DFC: Dávid Hancko – Cara de pocos amigos. El eslovaco es un mix de agresividad y personalidad. No duda en anticipar, tampoco en conducir cuando el equipo necesita salir.

LI: Matteo Ruggeri – Ida y vuelta. Tiene algo que Simeone valora mucho: no negocia intensidad. Aparece en ataque, corre hacia atrás sin protestar y vuelve a intentarlo. Contuvo de manera estelar a Lamine Yamal en los duelos de Copa del Rey.

MD: Giuliano Simeone – Imparable. No es un futbolista que pase desapercibido. Corre, presiona, pelea y vuelve a correr. Giuliano se ganó su lugar por insistencia y por una intensidad que contagia al equipo.

MC: Marcos Llorente – Batería infinita. En el Atlético hay jugadores importantes y luego está Llorente, que directamente vive en otra dimensión física. Recupera, presiona, llega al área y vuelve a defender.

MC: Johnny Cardoso – Equilibrio en medio del caos. En medio del vértigo aparece él para ordenar. Cardoso se ha ido asentando en el equipo con actuaciones cada vez más sólidas.

MI: Ademola Lookman – Experto en espacios. No necesita demasiado para cambiar las reglas del partido. Si el Real Madrid adelanta líneas buscando el resultado, el nigeriano puede ser uno de los grandes beneficiados.

DC: Antoine Griezmann – La experiencia por encima de todo. Últimamente todo le sale natural. Confirmó que seguirá en el Colchonero y su fútbol lo respalda ya que lleva 13 goles en lo que va de la campaña entre todas las competencias.

DC: Julián Álvarez – Memoria elástica. El inicio de año fue duro, pero bastó un tanto para que la confianza regresara. Desde entonces volvió a ser el delantero que corre y aparece en los momentos importantes.

Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Ryan Pierse - UEFA/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Juan Musso

Defensas: Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.