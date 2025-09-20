Las posibles alineaciones titulares de Chivas y Toluca para la J9 del Apertura 2025

Este sábado 20 de septiembre, uno de los partidos imperdibles de la Jornada 9 del Apertura 2025, de la Liga MX, es Chivas contra Toluca en el Estadio Akron. El local marcha en el onceavo lugar de la clasificación con ocho puntos, mientras la visita es cuarta con 16 unidades.

EL 'GATO' ORTIZ PITARÁ EL CHIVAS VS TOLUCA🐐👹



Lista la designación arbitral para el juego de la Jornada 9. Adonai Escobedo lo acompañará en el VAR.#RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/O56QtdCtQK — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) September 17, 2025

El Guadalajara acaba de disputar este miércoles su duelo pendiente de la Fecha 1 contra Tigres, sin poder hilar una segunda victoria porque empató 0-0 pese a haber tenido varias oportunidades para abrir el marcador, incluido un penal que falló Efraín Álvarez. Previo a esto, se llevó el Clásico Nacional frente al América con goles de Roberto Alvarado y Armando González.

👀 Efraín Álvarez falló un penal que hubiera significado el triunfo de Chivas sobre Tigres.



El Rebaño Sagrado empató sin goles en el Akron. pic.twitter.com/HX8FeK2FRs — Futbol Picante (@futpicante) September 18, 2025

En el caso de los Diablos Rojos, se perfilan para ser nuevamente candidatos al título y refrendar su corona. El pasado fin de semana aprovechó su localía en el Infierno para pegarle 3-1 al Puebla con anotaciones del uruguayo Federico Pereira, Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen.

En uno de sus partidos más flojos de la temporada, Toluca derrotó 3-1 al Puebla en el Estadio Nemesio Diez. https://t.co/kNeD8k1LRc — CANCHA (@reformacancha) September 14, 2025

Ahora es momento de conocer cuáles serían las posibles alineaciones titulares de ambos clubes:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE CHIVAS

Bryan González | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala fue pieza clave en el choque contra los felinos, ya que tuvo dos buenas intervenciones contra el argentino Ángel Correa, logrando así tener su arco en cero.

Defensa: Gilberto Sepúlveda – Tal parece que la confianza al Tiba volvió inmediatamente, ya que a pesar de quedarse en el banco para el Clásico Nacional, el técnico argentino Gabriel Milito le dio chance de arrancar de nuevo. No obstante, no se descarta que José Castillo pueda ser el titular.

Defensa: Miguel Tapias – Pese a las críticas que también recibe constantemente, estuvo acertado en el Clásico Nacional y tampoco lo hizo mal ante los regios.

Defensa: Diego Campillo – Aunque Milito lo probó más adelantado en el mediocampo, ya se dio cuenta que su verdadero sitio es en la zaga central, donde ha estado cumpliendo a la perfección.

Lateral derecho: Miguel Gómez – La afición se rindió ante el gran trabajo que ofreció el canterano en el Clásico Nacional secando al francés Allan Saint-Maximin y con la lesión de Alan Mozo será alguien inamovible en su posición.

Lateral izquierdo: Bryan González – El Cotorro llegó como uno de los grandes refuerzos y de forma inmediata se ganó la confianza del estratega, apareciendo de inicio en cada uno de los cotejos.

Pivote: Rubén González – Otro que se llevó los aplausos de los Chiva-hermanos fue El Oso, que le ha dado ese equilibrio que tanto le hacía falta a los rojiblancos, ya que demás de ser el mejor recuperador, es muy acertado en los pases.

Mediocentro: Luis Romo – El sinaloense dio un gran partido en el Clásico Nacional apareciendo como líder de la zaga central, pero su lugar sigue siendo en el mediocampo para ser el organizador.

Mediocentro: Richard Ledezma - Momentos antes del cotejo contra Tigres, Érick Gutiérrez causó baja por molestias musculares y muy probablemente no esté listo para encarar este nuevo compromiso. Con su baja, posiblemente el ex PSV se declare listo para ir de inicio.

Delantero: Efraín Álvarez – Contra los regios, el mexicoamericano jugó en el mediocampo, pero ahora podría ser el más adelantado porque Milito ha estado jugando sin un ‘9’ en su esquema. Debido al bajo nivel de Cade Cowell, el cambio podría parecer lógico.

Delantero: Santiago Sandoval – El Piojo Alvarado seguirá fuera de circulación por un tiempo y el hijo del ‘Negro’ Sandoval sigue siendo una de las piezas más sobresalientes. Ante los Tigres no estuvo tan preciso, pero a lo largo del semestre ha dado buenas sensaciones.

Santiago Sandoval | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (5-3-2):



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Bryan González, Mickey Tapias, ‘Tiba’ Sepúlveda, Diego Campillo, Miguel Gómez

Mediocampistas: Richie Ledezma, Luis Romo, ‘Oso’ González

Delanteros: Efraín Álvarez, Santi Sandoval

Suplentes: ‘Chicharito’ Hernández, José Castillo, Armando González, Omar Govea, Isaác Brizuela, Óscar Whalley, Hugo Camberos, Teun Wilke, Yael Padilla, Cade Cowell, Érick Gutiérrez

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE TOLUCA

Jesús Gallardo | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: Luis García – Si bien el estratega argentino Antonio Mohamed informó que Hugo González podría estar listo para este cotejo, podría evitar arriesgarlo y por eso el canterano iría de arranque.

Defensa: Federico Pereira – El uruguayo es pieza clave de la zaga central, contando con un gran juego aéreo, aparte es muy fierro en la marca personal.

Defensa: Bruno Méndez – La zaga central está conformada por la dupla charrúa. No cabe duda que los rojiblancos sufrirán para poder superarlos.

Lateral derecho: Diego Barbosa – Desde su aparición con Atlas, el defensor ha mostrado muy buenas condiciones, aunque no se le hizo justicia porque la selección lo ignoró. Cuando se lanza al ataque es peligroso.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo – Pasan los años y el formado en Ciudad Universitaria se mantiene en gran nivel. El seleccionado nacional se convierte en un atacante más cuando se incorpora al ataque y pisa continuamente el área rival para asistir o probar sus disparos.

Pivote: Franco Romero – El argentino llegó como refuerzo el torneo pasado y se volvió pieza clave en el mediocampo. El contención ha tenido participación en casi todos los juegos del semestre, casi siempre como inicial.

Mediocentro: Marcel Ruiz – Por fin se le hizo justicia al talento del mediocampista, que ya ha jugado con la selección mexicana. El centrocampista es el encargado de darle orden al ataque y será de una de las figuras a seguir en el duelo.

Mediocentro: Nicolás Castro – El argentino es una de las caras nuevas del fútbol mexicano, ya que llegó como refuerzo de los escarlatas. Se nota que era una pieza deseada por el timonel porque ha jugado todos los cotejos.

Extremo izquierdo: Alexis Vega – El capitán choricero se reencuentra con su ex, donde no pudo lograr lo que hubiera querido. Se espera que busque sobresalir para poder sacarse la espina clavada.

Extremo derecho: Ricardo Angulo – Otro de los ex del Guadalajara, aunque a diferencia de Alexis, este no salió en malos términos con la afición. Con los choriceros ha obtenido un nivel envidiable que lo llevó de nuevo a estar en el radar de la selección.

Delantero: Robert Morales – El Turco Mohamed avisó que el delantero portugués Paulinho Dias podría estar de vuelta para este cotejo, mas posiblemente entraría de relevo, así que la titularidad sería para el paraguayo.

Fede Pereira | Agustin Cuevas/GettyImages