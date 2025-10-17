Las posibles alineaciones titulares de Cruz Azul y el América

Este fin de semana será la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tendremos el mejor partido con el Clásico Joven entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club América.

El partido será este sábado 18 de octubre a las 22:05 horas del Este de Estados Unidos, 20:05 horas de la Ciudad de México y 04:05 horas de España desde el Estadio Ciudad de los Deportes en la capital.

A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Nicolás Larcamón y André Jardine para este compromiso.

La posible alineación de Cruz Azul vs América para la Jornada 13 de la Liga MX

Cruz Azul tuvo el regreso de varios elementos después de la Fecha FIFA | Manuel Velasquez/GettyImages

POR: Kevin Mier - El portero colombiano es ágil, con excelentes reflejos y seguridad en el mano a mano. Domina el juego aéreo gracias a su altura y destaca por su calma bajo presión.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar. Defensivamente sólido, usa su velocidad para recuperar y cerrar espacios.

DFC: Willer Ditta - Defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.

DFC: Erik Lira - Mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás.

DFC: Gonzalo Piovi - Defensor argentino, versátil (central o lateral), con gran salida de balón y precisión en pases largos. Fuerte en marca y adaptable a sistemas defensivos.

LI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, habilidoso, con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.

MD: José Paradela - Mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Aporta goles desde segunda línea y se asocia bien en ataque.

MC: Carlos Rodríguez - Mediocampista mexicano, técnico y dinámico, con buena pegada de media distancia. Contribuye en ataque y defensa, destacando por su versatilidad.

MC: Lorenzo Faravelli - Mediocampista central argentino, creativo, con excelente visión y toque fino. Aporta equilibrio, distribuye juego y llega al área rival.

MI: Luka Romero - Extremo derecho argentino, joven talento, explosivo en el regate y el uno contra uno. Hábil con ambas piernas, peligroso cerca del área.

DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.

La posible alineación de América vs Cruz Azul para la Jornada 13 de la Liga MX

Allan Saint-Maximin es duda luego de su lesión en la Fecha 12 | Jam Media/GettyImages

POR: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano, seguro en salidas aéreas y con excelentes reflejos en el mano a mano. Suele ser ágil y destaca por su calma en momentos clave.

LD: Kevin Álvarez - Lateral derecho mexicano, veloz y ofensivo, con gran proyección por banda y precisión en centros. Defensivamente combativo, usa su velocidad para recuperar y cerrar espacios.

DFC: Israel Reyes - Defensor central mexicano, fuerte en duelos físicos y con buena lectura de juego. Líder en la zaga, confiable en balones aéreos y salida de balón desde atrás.

DFC: Ramón Juárez - Central mexicano, sólido y anticipador, con posicionamiento táctico impecable. Versátil, aporta en construcción de juego y es fuerte en marca personal.

LI: Cristian Borja - Lateral izquierdo colombiano, ofensivo con centros precisos y llegada al área. Defensivamente equilibrado, con buena salida de balón y experiencia internacional.

MD: Erick Sánchez - Mediocampista defensivo mexicano, tenaz recuperador y con gran despliegue físico. Buen pase corto y llegada al gol, clave en transiciones rápidas.

MC: Alan Cervantes - El mediocampista mexicano se ha ganado a pulso la confianza del cuerpo técnico y ante la posible ausencia de Fidalgo podría volver a ser titular.

MI: Alexis Gutiérrez - Mediocampista central mexicano, zurdo y técnico, con visión para pases filtrados. Dinámico en recuperación y creación, aporta equilibrio en el medio.

ED: Víctor Dávila - el atacante chileno podría ser la opción del cuerpo técnico ante la lesión de Zendejas con selección.

DC: Rodrigo Aguirre - Delantero centro uruguayo, potente y letal en el área, con instinto goleador.

EI: Brian Rodríguez - Extremo izquierdo uruguayo, rápido y desequilibrante por banda, con centros y asistencias. Habilidoso en regate y llegada al gol, aporta velocidad en contragolpes. Podría ser titular dependiendo de la recuperación de Allan Saint-Maximin.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.

Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de América (4-3-3)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Reyes, Cristian Borja.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez.

Delanteros: Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.