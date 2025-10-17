Las posibles alineaciones titulares de Cruz Azul y el América
Este fin de semana será la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tendremos el mejor partido con el Clásico Joven entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club América.
El partido será este sábado 18 de octubre a las 22:05 horas del Este de Estados Unidos, 20:05 horas de la Ciudad de México y 04:05 horas de España desde el Estadio Ciudad de los Deportes en la capital.
A continuación, te compartimos las posibles alineaciones que manden Nicolás Larcamón y André Jardine para este compromiso.
La posible alineación de Cruz Azul vs América para la Jornada 13 de la Liga MX
POR: Kevin Mier - El portero colombiano es ágil, con excelentes reflejos y seguridad en el mano a mano. Domina el juego aéreo gracias a su altura y destaca por su calma bajo presión.
LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho mexicano, rápido y ofensivo, con gran capacidad para sumarse al ataque y centrar. Defensivamente sólido, usa su velocidad para recuperar y cerrar espacios.
DFC: Willer Ditta - Defensor central colombiano, fuerte en duelos físicos, con buena anticipación y salida limpia. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos.
DFC: Erik Lira - Mediocampista defensivo mexicano, tenaz en la recuperación, con buen posicionamiento táctico. Su visión y pases precisos ayudan a iniciar jugadas desde atrás.
DFC: Gonzalo Piovi - Defensor argentino, versátil (central o lateral), con gran salida de balón y precisión en pases largos. Fuerte en marca y adaptable a sistemas defensivos.
LI: Rodolfo Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, habilidoso, con desborde por banda y capacidad para asistir. Eficaz en el uno contra uno y con llegada al gol.
MD: José Paradela - Mediocampista argentino, zurdo, creativo, con gran pase y visión. Aporta goles desde segunda línea y se asocia bien en ataque.
MC: Carlos Rodríguez - Mediocampista mexicano, técnico y dinámico, con buena pegada de media distancia. Contribuye en ataque y defensa, destacando por su versatilidad.
MC: Lorenzo Faravelli - Mediocampista central argentino, creativo, con excelente visión y toque fino. Aporta equilibrio, distribuye juego y llega al área rival.
MI: Luka Romero - Extremo derecho argentino, joven talento, explosivo en el regate y el uno contra uno. Hábil con ambas piernas, peligroso cerca del área.
DC: Gabriel Fernández - El delantero uruguayo es potente y letal en el área. Fuerte en balones aéreos, con instinto goleador y buena presencia física.
La posible alineación de América vs Cruz Azul para la Jornada 13 de la Liga MX
POR: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano, seguro en salidas aéreas y con excelentes reflejos en el mano a mano. Suele ser ágil y destaca por su calma en momentos clave.
LD: Kevin Álvarez - Lateral derecho mexicano, veloz y ofensivo, con gran proyección por banda y precisión en centros. Defensivamente combativo, usa su velocidad para recuperar y cerrar espacios.
DFC: Israel Reyes - Defensor central mexicano, fuerte en duelos físicos y con buena lectura de juego. Líder en la zaga, confiable en balones aéreos y salida de balón desde atrás.
DFC: Ramón Juárez - Central mexicano, sólido y anticipador, con posicionamiento táctico impecable. Versátil, aporta en construcción de juego y es fuerte en marca personal.
LI: Cristian Borja - Lateral izquierdo colombiano, ofensivo con centros precisos y llegada al área. Defensivamente equilibrado, con buena salida de balón y experiencia internacional.
MD: Erick Sánchez - Mediocampista defensivo mexicano, tenaz recuperador y con gran despliegue físico. Buen pase corto y llegada al gol, clave en transiciones rápidas.
MC: Alan Cervantes - El mediocampista mexicano se ha ganado a pulso la confianza del cuerpo técnico y ante la posible ausencia de Fidalgo podría volver a ser titular.
MI: Alexis Gutiérrez - Mediocampista central mexicano, zurdo y técnico, con visión para pases filtrados. Dinámico en recuperación y creación, aporta equilibrio en el medio.
ED: Víctor Dávila - el atacante chileno podría ser la opción del cuerpo técnico ante la lesión de Zendejas con selección.
DC: Rodrigo Aguirre - Delantero centro uruguayo, potente y letal en el área, con instinto goleador.
EI: Brian Rodríguez - Extremo izquierdo uruguayo, rápido y desequilibrante por banda, con centros y asistencias. Habilidoso en regate y llegada al gol, aporta velocidad en contragolpes. Podría ser titular dependiendo de la recuperación de Allan Saint-Maximin.
Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)
Portero: Kevin Mier.
Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi.
Centrocampistas: José Paradela, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero.
Delanteros: Gabriel Fernández.
Así se vería la formación de América (4-3-3)
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Reyes, Cristian Borja.
Centrocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez.
Delanteros: Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.